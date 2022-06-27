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Від ракетного удару на Одещині постраждали вісім осіб, - ОК “Південь”

Серед них - одна дитина.

Від ракетного удару на Одещині постраждали вісім осіб, - ОК “Південь”
Фото: facebook/Оперативне командування 'Північ' / Operational Command 'North'

Росія випустила з напрямку тимчасово окупованого Криму по Одеській області крилату ракету Х-22, котра влучила в житловий квартал в одному із сіл області.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

В результаті влучання ракети сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв. м. 

За уточненими даними, легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали 8 осіб, з яких 1 дитина.

Нагадаємо, цієї ночі було завдано 10 влучних уражень ворога на острові Зміїний. Операція українських сил на острові триває. Знищено ще один зенітно-гарматний комплекс окупантів "Панцирь-С-1".

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