Росія випустила з напрямку тимчасово окупованого Криму по Одеській області крилату ракету Х-22, котра влучила в житловий квартал в одному із сіл області.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

В результаті влучання ракети сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв. м.

За уточненими даними, легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали 8 осіб, з яких 1 дитина.

Нагадаємо, цієї ночі було завдано 10 влучних уражень ворога на острові Зміїний. Операція українських сил на острові триває. Знищено ще один зенітно-гарматний комплекс окупантів "Панцирь-С-1".