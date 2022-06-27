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Загарбники з "ураганів" розстріляли жителів Лисичанська, які набирали воду

Відомо про щонайменше 8 загиблих, ще понад два десятки отримали поранення.

Загарбники з "ураганів" розстріляли жителів Лисичанська, які набирали воду
Обстріли Лисичанська
Фото: Сергій Гайдай

У Лисичанську рашисти розстріляли натовп жителів, які набирали підвезену воду.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган". Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську", - розповів очільник області.

За його словами, 16 людей було евакуйовано до лікарень в інші регіони.

"Серед загиблих - хлопець 2007 року народження, серед поранених - хлопець 2008 року народження", - додав Гайдай.

Нагадаємо, нині очільник Луганщини повідомив, що росіяни кинули всі свої сили на штурм Лисичанська і зрівнюють місто із землею.

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