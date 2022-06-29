"Незмінна" підтримка Францією суверенітету та територіальної цілісності України продовжуватиметься, - французька дипломатія

"Франція та Європа є та будуть на боці України".

Понад чотири місяці з початку російського вторгнення зобов’язання Франції стосовно підтримки українського народу є непохитними.

Про це повідомляє Твіттер французької дипломатії.

"У ході свого візиту в Україну 16 червня президент Франції нагадав про незмінну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України. Ця підтримка посилюється у всіх напрямках: гуманітарному, економічному, військовому та дипломатичному. Загалом Францією на підтримку України було мобілізовано 2 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Франція зміцнює в довготривалій перспективі свою виняткову мобілізацію у гуманітарному плані. Близько 30 операцій солідарності вже дозволили доставити більше 1300 тонн гуманітарної допомоги, включаючи допомогу в межах продовольчої безпеки для українського народу. Ця допомога буде продовжуватися.

Depuis plus de quatre mois, le peuple ukrainien se bat pour sa souveraineté et sa liberté.



Dans #100pour100diplo, @AClaireLegendre revient sur l'engagement de la France 🇫🇷 en soutien à l'#Ukraine 🇺🇦



👇 pic.twitter.com/ZlZUE6VSKr — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) June 29, 2022

Франція продовжуватиме постачати військове обладнання. Як оголосив президент Франції у Києві, 6 САУ "Цезар" будуть поставлені ЗСУ, на додачу до 12 вже наданих.

"Ми також продовжуємо наші дії стосовно того, щоб звірства, вчинені на території України, не залишилися безкарними. Франція була першою країною, яка відправила технічну групу з експертами на місця скоєння злочинів, її мандат наразі поновлюється. Сьогодні Франція посилює своє зобов’язання шляхом надання мобільної лабораторії аналізу ДНК", - продовжують у Міністерстві Європи та закордонних справ.

У повідомленні зазначають, що Франція так само мобілізована у дипломатичному плані разом із її європейськими та міжнародними партнерами, задля забезпечення виконання шести пакетів масштабних санкцій, запроваджених ЄС та "Великою сімкою". Ці санкції змушують російську економіку платити високу ціну за продовження війни та мають на меті переконати Росію вийти з глухого кута агресії. До того ж, президент Франції не виключає можливості збільшення тиску у подальшому.

"Врешті, 23 червня 27 країн-членів ЄС надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Йдеться про історичне рішення та додатковий доказ європейської єдності перед обличчям війни, яку веде Росія. Український народ бореться за свій суверенітет та свою свободу. Франція та Європа є та будуть на боці України", - резюмують своє повідомлення у дипломатичному корпусі Франції.

Нагадаємо, Макрон пообіцяв Україні ще шість установок "Caesar".

Перед тим Зеленський прийняв у Києві лідерів ФРН, Франції, Італії та Румунії.

Також 28 червня Франція відправила медичне обладнання в Україну.