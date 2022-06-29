Норвегія через Британію передасть Україні реактивні установки M270

Вони призначені для знищення закритих вогневих позицій.

Норвегія співпрацюює з Великою Британією для передачі Україні реактивних установок M270.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам, якого цитує сайт відомства.

Наразі на зберіганні у Норвегії перебувають MLRS M270. Україна отримає три такі установки.

Міністр наголосив, що M270 потребують модернізації. Тому Норвегія домовилася з Великою Британією, щоб вони їх там модернізували для подальшого відправлення в Україну. Загалом на зберіганні в Норвегії - 12 установок.

Крім того, Норвегія передасть Україні ще 5 тис. гранат до вже поставлених 5 тис.

M270 - це гусенична реактивна пускова установка, здатна вести стрільбу на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети. Вони призначені для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей, командних пунктів, вузлів зв'язку та інших цілей. В одному пакеті - 12 ракет.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон також говорив із президентом США Джо Байденом про передачу Україні РСЗВ M270, виготовлених в США.