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Байден оголосив про розгортання нових сил у Європі: "Путін порушив мир... США і союзники активізуються"

Німеччина і Італія отримають додаткову ППО. 

Байден оголосив про розгортання нових сил у Європі: "Путін порушив мир... США і союзники активізуються"
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден анонсував розгортання нових американських сил на європейській території. Він зазначив, що "в якийсь момент Путін порушив мир у Європі... США і союзники активізуються, доводячи, що НАТО потрібніше, ніж будь-коли".

Американський журналіст Нік Шіфрін повідомив, що Байден пообіцяв:

  • Створити постійний штаб 5 армійського корпусу США в Польщі
  • Розгорнути додаткову ротаційну бригаду в Румунії
  • Розгорнути дві додаткові ескадрильї F-35 у Британії
  • Покращити ротацію в країнах Балтії
  • Надіслати два додаткових есмінці в Іспанію, збільшивши їхню кількість до 6
  • Розгорнути додаткову ППО в Німеччині, Італії

Нагадаємо, що нині в Мадриді відбувається саміт країн НАТО. Лідери держав-членів Альянсу мають ухвалити комюніке, в якому статус Росії зміниться зі "стратегічного партнера" на "основну загрозу". 

Перед лідерами держав-членів відеозвʼязком виступить президент Володимир Зеленський.

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