Байден оголосив про розгортання нових сил у Європі: "Путін порушив мир... США і союзники активізуються"

Президент США Джо Байден анонсував розгортання нових американських сил на європейській території. Він зазначив, що "в якийсь момент Путін порушив мир у Європі... США і союзники активізуються, доводячи, що НАТО потрібніше, ніж будь-коли".
Американський журналіст Нік Шіфрін повідомив, що Байден пообіцяв:
- Створити постійний штаб 5 армійського корпусу США в Польщі
- Розгорнути додаткову ротаційну бригаду в Румунії
- Розгорнути дві додаткові ескадрильї F-35 у Британії
- Покращити ротацію в країнах Балтії
- Надіслати два додаткових есмінці в Іспанію, збільшивши їхню кількість до 6
- Розгорнути додаткову ППО в Німеччині, Італії
BREAKING: @Potus announces new US military deployments to Europe:— Nick Schifrin (@nickschifrin) June 29, 2022
1. Create permanent HQ for US 5th Army Corps in Poland
2. Deploy additional rotational brigade to Romania
3. Deploy 2 additional F-35 squadrons to the UK
4. "Enhance" rotational deployments in Baltics
Нагадаємо, що нині в Мадриді відбувається саміт країн НАТО. Лідери держав-членів Альянсу мають ухвалити комюніке, в якому статус Росії зміниться зі "стратегічного партнера" на "основну загрозу".
Перед лідерами держав-членів відеозвʼязком виступить президент Володимир Зеленський.