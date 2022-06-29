Байден оголосив про розгортання нових сил у Європі: "Путін порушив мир... США і союзники активізуються"

Президент США Джо Байден анонсував розгортання нових американських сил на європейській території. Він зазначив, що "в якийсь момент Путін порушив мир у Європі... США і союзники активізуються, доводячи, що НАТО потрібніше, ніж будь-коли".

Американський журналіст Нік Шіфрін повідомив, що Байден пообіцяв:

Створити постійний штаб 5 армійського корпусу США в Польщі

Розгорнути додаткову ротаційну бригаду в Румунії

Розгорнути дві додаткові ескадрильї F-35 у Британії

Покращити ротацію в країнах Балтії

Надіслати два додаткових есмінці в Іспанію, збільшивши їхню кількість до 6

Розгорнути додаткову ППО в Німеччині, Італії

BREAKING: @Potus announces new US military deployments to Europe:

1. Create permanent HQ for US 5th Army Corps in Poland

2. Deploy additional rotational brigade to Romania

3. Deploy 2 additional F-35 squadrons to the UK

4. "Enhance" rotational deployments in Baltics — Nick Schifrin (@nickschifrin) June 29, 2022

Нагадаємо, що нині в Мадриді відбувається саміт країн НАТО. Лідери держав-членів Альянсу мають ухвалити комюніке, в якому статус Росії зміниться зі "стратегічного партнера" на "основну загрозу".

Перед лідерами держав-членів відеозвʼязком виступить президент Володимир Зеленський.