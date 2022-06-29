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СБУ повідомила про підозри п'ятьом колаборантам

«Кар’єра в окупаційній владі може коштувати їм десяти років ув’язнення».

СБУ повідомила про підозри п'ятьом колаборантам
Фото: пресцентр СБУ

СБУ повідомила про підозри ще п'ятьом колаборантам, які допомагають РФ на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться в повідомленні СБУ на своєму офіційному Telegram-каналі.

Перед законом постане «банкір», який у змові з російськими кураторами створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує так званий «Центробанк ДНР».

Крім того, СБУ підозрює ще двох колаборантів, які погодились тимчасово очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганської області.

Також викрито депутатку Міловської селищної ради, яка представляла заборонену в Україні партію «ОПЗЖ». Вона добровільно стала заступником голови Міловської районної адміністрації так званої «ЛНР».

Ще одна прихильниця «руского міра» під час тимчасової окупації Херсона добровільно зайняла посаду «начальника департамента образования и науки».

Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). «Кар’єра в окупаційній владі може коштувати їм десяти років ув’язнення», - резюмують повідомлення у спецслужбі.

Нагадаємо, СБУ встановила особи двох російських командирів, які катували і наказали розстріляти цивільних на Київщині, а перед тим викрила агентурну мережу ГРУ, до складу якої входив нардеп Деркач.

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