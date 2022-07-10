Через ворожі обстріли в Сіверську (Донецька область) загинули двоє людей.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У місті під обстріл потрапив житловий сектор. Було зруйновано один будинок, чимало зазнали пошкоджень, черед них - багатоповерхівка.

"Соледар за сьогодні зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п’ятиповерхівку. За день у місті – троє поранених", - розповів Кириленко.

Він додав, що рашисти обстріляли з артилерії Вугледар, в результаті було поранено одну людину. Ще одна потерпіла від ударів у Ласточкиному Очеретинської громади.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Фото: Facebook/Павло Кириленко

"Найгарячіше – у Бахмутському районі. Під обстрілами – Торецька, Соледарська і Сіверська громади. У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено крамницю та приватний будинок – без постраждалих", - повідомив очільник Донеччини.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Фото: Facebook/Павло Кириленко

За словами Кириленка, зазнають обстрілів і ті громади області, які перебувають у відносному тилу.

"Черкаська громада була обстріляна з Градів – без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві", - уточнив керівник ОВА.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, напередодні пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області. Станом на вечір 10 липня було відомо про 15 загиблих.

За інформацією британської розвідки, загарбники намагаються контролювати трасу, що з'єднує Донецьк і Харків.