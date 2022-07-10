​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині від російських обстрілів загинули двоє жителів, є декілька поранених і численні руйнування, - Кириленко

Найгарячіше – у Бахмутському районі.

На Донеччині від російських обстрілів загинули двоє жителів, є декілька поранених і численні руйнування, - Кириленко
Фото: Facebook/Павло Кириленко

Через ворожі обстріли в Сіверську (Донецька область) загинули двоє людей.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У місті під обстріл потрапив житловий сектор. Було зруйновано один будинок, чимало зазнали пошкоджень, черед них - багатоповерхівка. 

"Соледар за сьогодні зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п’ятиповерхівку. За день у місті – троє поранених", - розповів Кириленко.

Він додав, що рашисти обстріляли з артилерії Вугледар, в результаті було поранено одну людину. Ще одна потерпіла від ударів у Ласточкиному Очеретинської громади.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Фото: Facebook/Павло Кириленко

"Найгарячіше – у Бахмутському районі. Під обстрілами – Торецька, Соледарська і Сіверська громади. У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено крамницю та приватний будинок – без постраждалих", - повідомив очільник Донеччини.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Фото: Facebook/Павло Кириленко

За словами Кириленка, зазнають обстрілів і ті громади області, які перебувають у відносному тилу.

"Черкаська громада була обстріляна з Градів – без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві", - уточнив керівник ОВА.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, напередодні пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області. Станом на вечір 10 липня було відомо про 15 загиблих.

За інформацією британської розвідки, загарбники намагаються контролювати трасу, що з'єднує Донецьк і Харків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також