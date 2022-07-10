Часів Яр: 15 загиблих виявили рятувальники під завалами

Рятувальна операція в завалах багатоповерхівки в м. Часів Яр, у яку російські окупанти влучили ракетою, триває.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що станом на 16.00 кількість жертв не змінилася: 15 загиблих знайшли рятувальники під завалами, п'ятьох людей вдалося врятувати. Ще з кількома людьми, що опинилися під завалами, встановили і підтримують мовний контакт.

За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина. Рятувальники ДСНС розібрали близько 99 тонн зруйнованих елементів будинку.

Нагадаємо, що 9 липня пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.

За словами глави ОВА Павла Кириленка, у результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди.