В Україну йде "африканська" спека

Втім температура не буде настільки високою, якою була кілька днів тому на заході Європи.

Через надходження жаркої повітряної маси африканського походження в Україні очікується суттєве підвищення температури.

Про це повідомляє Meteoprog з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича.

"Активний малорухливий циклон, який останні кілька днів облаштувався над Східною Європою, став причиною відчутного похолодання в північних і східних областях України. Середньодобова температура тут виявилася на 4-6 °С нижчою за кліматичну норму. Крім того, щільна хмарність та періодичні дощі додатково надають дискомфорту, а погодні умови більше нагадують другу половину вересня", - йдеться у повідомленні.

Проте, за словами синоптика, до західних та південних областей нашої країни докотилася хвиля спеки із Центральної Європи. За рахунок деякої трансформації повітряної маси, температура вже не настільки висока, яка була ще кілька днів тому у Великобританії, Франції та інших країнах, але все одно значно перевищує кліматичну норму для цієї пори року.

"У найближчі дві доби спека на більшій частині України посилиться, за винятком півночі Лівобережжя, де залишки циклонічної діяльності все ще перешкоджатимуть прогріву. Проте середньодобова температура у зазначених регіонах помітно підвищиться і стане комфортнішою", - резюмував повідомлення синоптик.

Нагадаємо, на початку липня у Києві було оновлено сторічний температурний рекорд. Максимальна температура повітря 6 липня досягла +34,3°C.

На початку тижня в західній Європі панувала рекордна спека. В Іспанії та Португалії через неї загинуло понад 1000 людей.