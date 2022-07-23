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Киян попередили про грозу у неділю

На місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка.

Киян попередили про грозу у неділю
Фото: Макс Левин

Завтра вдень у Києві очікується гроза.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК “Київавтодор”.

“У разі підтоплень проїжджої частині чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської: 044-284-74-19”, – йдеться у повідомленні.

Мешканцям столиці нагадали, що під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей закликали негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103. 

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