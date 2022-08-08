Росія вночі завдала ударів по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини

Попередньо, люди не постраждали.

Росія вночі завдала ударів по двох районах Дніпропетровської області - Нікопольському та Криворізькому.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

"Ніч ударів ракетами та «градами»… Російська армія била по двох районах - Нікопольському та Криворізькому. Нікопольський атакувала тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах. По Марганецькій громаді стріляли з «градів». 20 прильотів ворожих реактивних снарядів. На щастя, минулося без постраждалих", - написав він.

По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59. У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт.

У селі пошкоджено дев'ять житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.

У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, учора через обстріл росіянами Нікопольського району без води залишились три села.