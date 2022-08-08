Головне за ніч. Понеділок, 8 серпня

Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру та не полишає спроб наступу на Донбасі.

Понеділок почався з повітряної тривоги в багатьох областях, щоправда, нетривалої.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог обстрілює цивільну інфраструктуру та не полишає спроб наступу на Донбасі.

Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов. На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Авдіївки, Пісків, Невельського, Красногорівки та Курахового. Окупанти завдали авіаударів біля Нью-Йорка, Красногорівки, Мар’їнки та Юр’ївки.

Ворог вів наступальні дії у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Росія втратила в Україні ще 140 військових. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили вже 42 340 окупантів.

Найбільших втрат за добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Сьогодні вночі Збройні сили України високоточними ракетами HIMARS завдали удару по пунктах тимчасової дислокації російських окупаційних військ на промислових майданчиках у Мелітополі.

"За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдатів, які в цю ніч перебували в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзона, а їхні батьки вже обирають модель та колір автомобіля Lada", - написав у Telegram-каналі мер міста Іван Федоров.

Федоров також зазначив, що минулого тижня значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до окупованого Херсона. "Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ППО вже не спроможні чинити опір HIMARS", - зазначив він.

Уночі Росія, як і щоночі, завдала ударів по двох районах Дніпропетровської області - Нікопольському та Криворізькому.

"Ніч ударів ракетами та «градами»… Російська армія била по двох районах - Нікопольському та Криворізькому. Нікопольський атакувала тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах. По Марганецькій громаді стріляли з «градів». 20 прильотів ворожих реактивних снарядів. На щастя, минулося без постраждалих", - написав у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59. Пошкоджені господарчі будівлі, житлові будинки.

У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду. Обійшлося без постраждалих.

Сьогодні близько 04:30 ранку російські війська обстріляли околиці Миколаєва, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За попередніми даними, обстріл минув без жертв та постраждалих.

Росія завдає ракетних та авіаударів по Донбасу, на Херсонщині ворог обстрілює деокуповані села. Ворог руйнує цивільні будівлі, також було кілька прильотів по військових об’єктах.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

На Харківщині ракета вночі влучила в приватний будинок в смт Печеніги Чугуївського району. Загинула 72 річна жінка. Впродовж доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів, горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті. Сподіваємося, добрих новин ставатиме більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!