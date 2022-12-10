У Нацслужбі здоров’я порадили, як вберегти очі в умовах відключення світла

Національна служба здоров’я України опублікувала поради, як вберегти очі в умовах відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба НСЗУ у Фейсбуці.

"Попри часті відключення світла українці продовжують працювати, навчатися, читати та активно проводити час. Однак при поганому освітлення наші очі напружуються, щоб розгледіти текст чи зображення тощо. Через це очі швидко втомлюються і може відчуватися печіння або біль в очах, а іноді навіть і головний біль", - йдетьс в повідомленні.

Щоб вберегти очі під під час відключень світла, НСЗУ рекомендує дотримуватися таких правил:

Якщо ви працюєте з комп’ютером – уникайте цілковитої темряви. Світла від одного монітору недостатньо для очей. Подбайте про правильне альтернативне освітлення.

Обирайте лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це найбільш комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнювало кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку.

У жодному разі світло ліхтарів чи лам не має сильно світити вам в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотечу.

За можливості замініть свічки на ліхтарі чи акумуляторні лампи – мерехтіння світла може викликати відчуття дискомфорту й втому очей, а також негативно позначається на нервовій системі.

Уникайте кольорового освітлення, зокрема синього освітлення (декоративних світильників, гірлянд тощо). Таке світло неприродне і небезпечне для здоров’я очей.

Якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями.

Щогодини робіть 5-ти хвилинну перерву від гаджетів. У цей час корисно виконати вправи для очей (подивитися вгору, вниз, у різні сторони) та частіше дивитися вдалину – це допоможе вашим очам розслабитися.

Зверніться до свого сімейного лікаря, якщо турбує зір. За необхідності він направить до офтальмолога.

Нагадаємо, в Києві більш ніж на дві години скоротився середній час відключень електроенергії за останні два тижні.