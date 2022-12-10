Головне за день. Субота, 10 грудня

Бої за Бахмут, 18 млрд євро від Євросоюзу, знахідки СБУ в Харківській єпархії УПЦ (МП), вручення Нобелівської премії миру. Яким запам’ятається 290-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили сім пунктів управління, шість районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.

Ворог завдав 15 авіаційних ударів, а також здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Уночі ворог завдав ударів імовірно іранськими ударними БпЛА "Шахед-136" по об’єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. 10 з 15 безпілотників вдалося перехопити.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 10 грудня – в новині.

Російські війська змінили свою тактику у боях за Бахмут на Донбасі, який є ключовою мішенню ворога.

"Зараз Донбас - це головний фронт боротьби за нашу незалежність і головний напрямок зосередження зусиль противника по продавленню нашої оборони, намаганню вийти в тил і захопити весь український Донбас", - сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Він нагадав, що головні зусилля противник, як і раніше, зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках, там щодоби відбуваються атаки, штурмові дії, окупанти застосовують всі види артилерії, РСЗВ, авіацію. "Ворог змінив тактику - замість використання ротно-батальйонних порядків створює штурмові загони та групи, і вже ці групи діляться на підгрупи, які безпосередньо штурмують, а інші їх прикривають вогнем. Ми вивчаємо цю тактику і на кожну таку військову отруту у нас є протиотрута", - розповів Череватий.

У колонії в окупованій Оленівці Донецької області утримується 150 громадян України, серед яких і цивільні, й військові.

"Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять її. За нашою інформацією, наразі там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові", - заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен також розповів, що на українських полонених можуть тиснути, щоб вони відмовлялися від повернення в Україну.

Країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро.

Європарламент досяг домовленості щодо пакету законодавчих актів, який дозволить ЄС надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року. Пропозиція буде подана до Європейського парламенту для можливого ухвалення наступного тижня.

"Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі й фінансово, стільки, скільки потрібно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС впродовж усього 2023 року", - заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Сума кредиту, який буде надано Україні, становитиме 18 млрд євро. Кредити матимуть 10-річний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів.

В Осло відбулося вручення Нобелівської премії миру, яку в 2022 році було присуджено українському Центру громадянських свобод, білоруському правозахиснику Алесю Біляцькому та російському центру "Меморіал".

Лауреати на сцені закликали міжнародну спільноту створити трибунал для терориста №1 Володимира Путіна та його посібника Олександра Лукашенка.

"Вони вважають, що можуть робити все, що хочуть. І зараз ми маємо перервати це коло безкарності, сформувати міжнародний трибунал та зробити Лукашенка, Путіна та інших винуватців відповідальними — не лише заради українців, а й інших країн та народів світу", – зазначила голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Служба безпеки завершила обшуки на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області. На території Харківської єпархії знайшли сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів.

"На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями. В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ. Наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора", - йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.

Усі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

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