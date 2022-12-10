У різних областях тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення.

В енергосистемі України зараз зберігається значний дефіцит, але енергетики та комунальники роблять усе можливе для відновлення електроенергії.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Ключове за сьогодні – енергетика. Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами Одеса та інші міста й села регіону в темряві. Станом на цей час понад 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики", - сказав він.

Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 "Шахедів", лише за одну ніч - на суботу.

"Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення до одеситів – свідоме знущання, свідоме намагання принести в місто катастрофу. Нашим захисникам неба вдалося збити 10 дронів із 15. Молодці!", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що наразі енергетики, ремонтні бригади, обласна влада – усі працюють без перерви, щоб повернути світло.

"На жаль, влучання були критичними, тому потрібен не просто час, щоб відновити електрику... Потрібні не години, а, на жаль, кілька днів. Ми будемо робити все, щоб пришвидшити відновлення. Будь ласка, поки триває ремонт, допоможіть своїм знайомим, своїм сусідам, літнім людям в Одесі знайти й скористатися Пунктами Незламності. Пункти Незламності розгорнуті. Там можна зігрітися, зарядити техніку, скористатися зв’язком, отримати необхідну, важливу підтримку", - сказав президент.

Загалом, зазначив Зеленський, у різних областях тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення. Найбільше – у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в місті Києві.

"Треба розуміти: навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб’єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається й відновлення. Але все ж таки наші енергетики й комунальники роблять справді героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що взагалі-то вимагало б місяців роботи. І я дякую кожному й кожній, хто працює, щоб повернути світло та зберегти енергосистему", - пояснив президент.

Він подякував нашим захисникам неба, ремонтним бригадам та енергетикам, а також тим, хто захищає Україну від російських загарбників.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритети включення електропостачання, які має розробити Міненергетики і подати на розгляд уряду