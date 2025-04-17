Суд залишив під вартою екскомандира 155 бригади Рюмшина з можливістю застави у 31 мільйон гривень

Печерський районний суд Києва 17 квітня продовжив запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади "Анна Київська" Дмитру Рюмшину у вигляді тримання під вартою до 15 червня із можливістю застави у 31 мільйон гривень, — Суспільне.
На початку засідання адвокат Дмитра Рюмшинаклопотав про відвід прокурорів, суддя не задовольнила його клопотання. Сторона обвинувачення також клопотала про проведення судового засідання у "закритому режимі", але суддя також відмовила.
Прокурори наполягали на продовженні запобіжного заходу для Рюмшина у вигляді тримання під вартою, ще на 60 діб з можливістю внесення застави у 35 мільйонів гривень.
Суд частково ухвалив клопотання прокурора і продовжив запобіжний захід для Рюмшина у вигляді тримання під вартою до 15 червня 2025 року, з можливістю внесення застави у розмірі 31 мільйона гривень.
Справа екскомбрига Рюмшина
- Журналіст Юрій Бутусов розповів про те, що зі 15-ої бригади понад 1000 військових пішли в СЗЧ – як в Україні, так і у Франції, де на навчаннях перебували бійці. Підтвердив випадки дезертирства і французький Генштаб.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий назвав "непросту ситуацію із СЗЧ" у 155-й бригаді наслідком низької ефективності командирів середньої ланки.
- У січні ДБР затримало командира однієї з рот бригади "Анна Київська", якого підозрюють у самовільному залишенні частини та підбурюванні до цього побратимів.
- 20 січня Служба безпеки спільно з Національною поліцією та працівниками ДБР затримала Рюмшина, якого підозрюють у дозволі підлеглим самовільно залишати частину. 22 січня суд обрав йому запобіжний захід - військового відправили під варту з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.