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Суд залишив під вартою екскомандира 155 бригади Рюмшина з можливістю застави у 31 мільйон гривень

Рюмшина підозрюють у масових СЗЧ бійців бригади та замовчуванні таких випадків.

Суд залишив під вартою екскомандира 155 бригади Рюмшина з можливістю застави у 31 мільйон гривень
Дмитро Рюмшин у залі суду, 22 січня 2025 року
Фото: Громадське

Печерський районний суд Києва 17 квітня продовжив запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади "Анна Київська" Дмитру Рюмшину у вигляді тримання під вартою до 15 червня із можливістю застави у 31 мільйон гривень, — Суспільне.

На початку засідання адвокат Дмитра Рюмшинаклопотав про відвід прокурорів, суддя не задовольнила його клопотання. Сторона обвинувачення також клопотала про проведення судового засідання у "закритому режимі", але суддя також відмовила.

Прокурори наполягали на продовженні запобіжного заходу для Рюмшина у вигляді тримання під вартою, ще на 60 діб з можливістю внесення застави у 35 мільйонів гривень.

Суд частково ухвалив клопотання прокурора і продовжив запобіжний захід для Рюмшина у вигляді тримання під вартою до 15 червня 2025 року, з можливістю внесення застави у розмірі 31 мільйона гривень.

Справа екскомбрига Рюмшина

  • Журналіст Юрій Бутусов розповів про те, що зі 15-ої бригади понад 1000 військових пішли в СЗЧ – як в Україні, так і у Франції, де на навчаннях перебували бійці. Підтвердив випадки дезертирства і французький Генштаб.
  • Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий назвав "непросту ситуацію із СЗЧ" у 155-й бригаді наслідком низької ефективності командирів середньої ланки.
  • У січні ДБР затримало командира однієї з рот бригади "Анна Київська", якого підозрюють у самовільному залишенні частини та підбурюванні до цього побратимів.
  • 20 січня Служба безпеки спільно з Національною поліцією та працівниками ДБР затримала Рюмшина, якого підозрюють у дозволі підлеглим самовільно залишати частину. 22 січня суд обрав йому запобіжний захід - військового відправили під варту з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень.
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