Суд залишив під вартою екскомандира 155 бригади Рюмшина з можливістю застави у 31 мільйон гривень

Печерський районний суд Києва 17 квітня продовжив запобіжний захід екскомандиру 155-ї бригади "Анна Київська" Дмитру Рюмшину у вигляді тримання під вартою до 15 червня із можливістю застави у 31 мільйон гривень, — Суспільне.

На початку засідання адвокат Дмитра Рюмшинаклопотав про відвід прокурорів, суддя не задовольнила його клопотання. Сторона обвинувачення також клопотала про проведення судового засідання у "закритому режимі", але суддя також відмовила.

Прокурори наполягали на продовженні запобіжного заходу для Рюмшина у вигляді тримання під вартою, ще на 60 діб з можливістю внесення застави у 35 мільйонів гривень.

Суд частково ухвалив клопотання прокурора і продовжив запобіжний захід для Рюмшина у вигляді тримання під вартою до 15 червня 2025 року, з можливістю внесення застави у розмірі 31 мільйона гривень.

Справа екскомбрига Рюмшина