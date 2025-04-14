Близько 200 військових обрали дату шлюбу онлайн у Дії в застосунку “Армія+”

Вісім пар вже уклали шлюб онлайн у Дії.

Пресслужба Міноборони України повідомила про результати першого тижня роботи функції обрання дати шлюбу онлайн у Дії в застосунку “Армія+”.

В Міноборони зазначили, що обрали дату шлюбу онлайн у Дії в застосунку “Армія+” близько 200 військових.

Крім того, вісім пар вже уклали шлюб онлайн у Дії.