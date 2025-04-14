Близько 200 військових обрали дату шлюбу онлайн у Дії в застосунку “Армія+”

Пресслужба Міноборони України повідомила про результати першого тижня роботи функції обрання дати шлюбу онлайн у Дії в застосунку “Армія+”.
В Міноборони зазначили, що обрали дату шлюбу онлайн у Дії в застосунку “Армія+” близько 200 військових.
Крім того, вісім пар вже уклали шлюб онлайн у Дії.
- У застосунку "Армія+" з’явився новий сервіс – можливість забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в "Дії".
- Щоб отримати найближчі дату і час для реєстрації шлюбу, військовослужбовець чи військовослужбовиця мають подати заяву через "Армія+" у розділі "Сервіси". Пріоритетність поширюється саме на авторизованих військових у застосунку.
- Після того, як партнер чи партнерка підтвердять, що готові одружитися, "Дія" запропонує обрати дату і час. Посилання на церемонію з’явиться у застосунку в день весілля. Одруження відбувається онлайн і триває до 30 хвилин.
- Вартість послуги складається з проведення церемонії у форматі відеоконференції (1 016 грн у робочі дні), державного мита (85 копійок) та комісії банку (1.44% від суми мита). Після церемонії у "Дії" з’явиться цифрове свідоцтво про одруження. Також можна замовити і фізичне, яке доставлять Укрпоштою чи кур’єром. Його вартість становитиме 390 гривень на кожну адресу.