Росіяни продовжують змушувати мешканців ТОТ писати "диктант перемоги"

Участь обов'язкова для для школярів, студентів і бюджетників.

Російські окупанти продовжують змушувати українців на тимчасово загарбаних територіях писати так званий "диктант перемоги". Після Херсонщини росіяни перейшли на ТОТ Донеччини.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Після примусу на Херсонщині, окупаційна адміністрація розширює "диктант побєди" і на ТОТ Донеччини. За словами Пушиліна, 25 квітня його проведуть на 190 локаціях, залучивши понад 9 тисяч "активістів", — кажуть у спротиві.

У ЦНС додають, що участь обов'язкова для для школярів, студентів і бюджетників. У разі відмови — тиск, погрози звільненням або невиплата зарплати.

"Це ще один етап кремлівського фарсу: переписати історію, стерти внесок українців у перемогу над нацизмом і нав’язати "єдіную страну", де герої — тільки "русскіє", — додають у нацспротиві.