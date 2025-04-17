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Сили оборони стримують наступ російських окупантів: на фронті відбулося майже 80 боєзіткнень

На Покровському напрямку відбито 45 ворожих атак, три боєзіткнення ще тривають. 

Сили оборони стримують наступ російських окупантів: на фронті відбулося майже 80 боєзіткнень
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців і руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час зафіксовано 79 бойових зіткнень. Сили оборони вживають необхідних заходів, аби не допустити просування ворога вглиб української території.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Велика Писарівка, Проходи, Бачівськ, Степок, Попівка, Відродженівське, Студенок Сумської області; також авіація противника завдала ударів по районах неселених пунктів Тур’я, Краснопілля, Миропільське та Угроїди Сумської області.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки поблизу Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Надія, Нове, Новомихайлівка та Ямполівка. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Ступочок. Три з п’яти атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Озарянівки та Дружби. Дві атаки тривають, чотири штурмові дії загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 48 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Котлине, Успенівка, Преображенка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 45 атак, три боєзіткнення ще тривають. Авіація російських терористів завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Малинівці.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили шість штурмових дій ворожих військ. Противник намагався просуватися в районах Костянтинополя, Розливу та Привільного. Авіаційних ударів зазнали Олександроград, Воскресенка та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Малої Токмачки. Під авіаударами опинилися Степове, Лук’янівське та Кам’янське. 

На Придніпровському напрямку країна-терорист завдала ударів КАБами по місту Херсон.

В Курській області українські воїни за сьогодні відбили чотири ворожі атаки. Авіація загарбників завдала чотири удари, скинувши при цьому чотири КАБи. Крім того, ворог здійснив 200 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському, Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на даний час боєзіткнень не відбулося.

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