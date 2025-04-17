Хлопчик із Сум, який рятував людей з палаючого автобуса, отримав нагороду від міста

Кирило отримав почесну відзнаку "За заслуги перед містом" III ступеню, та путівку на відпочинок у дитячому таборі в Болгарії.

Міська рада нагородила 13-річного Кирила Ілляшенка, який рятував людей з палаючого автобуса після ракетного удару росіян по Сумах.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.

"Ми безмежно пишаємось нашими юними героями. Один із них - 13-річний Кирил Ілляшенко, про якого вже знає вся Україна завдяки його сміливому та мужньому вчинку. Нагадаю, 13 квітня, під час ракетного удару Росії, Кирил їхав в автобусі разом із мамою на тренування. У той момент, коли більшість охопив страх, він не розгубився: мужньо вибив вікно, розблокував двері та допоміг іншим пасажирам вибратись. А потім ще й рятував поранених на вулиці", - написав він.

Від імені Сумської міської ради підлітка нагородили Почесною відзнакою Сумської міської ради "За заслуги перед містом" III ступеню.

Також Кирилу подарували путівку на двотижневий відпочинок у Болгарії на Сонячному березі в дитячому таборі "Мандарин".