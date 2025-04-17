Хлопчик із Сум, який рятував людей з палаючого автобуса, отримав нагороду від міста

Міська рада нагородила 13-річного Кирила Ілляшенка, який рятував людей з палаючого автобуса після ракетного удару росіян по Сумах.
Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.
"Ми безмежно пишаємось нашими юними героями. Один із них - 13-річний Кирил Ілляшенко, про якого вже знає вся Україна завдяки його сміливому та мужньому вчинку. Нагадаю, 13 квітня, під час ракетного удару Росії, Кирил їхав в автобусі разом із мамою на тренування. У той момент, коли більшість охопив страх, він не розгубився: мужньо вибив вікно, розблокував двері та допоміг іншим пасажирам вибратись. А потім ще й рятував поранених на вулиці", - написав він.
Від імені Сумської міської ради підлітка нагородили Почесною відзнакою Сумської міської ради "За заслуги перед містом" III ступеню.
Також Кирилу подарували путівку на двотижневий відпочинок у Болгарії на Сонячному березі в дитячому таборі "Мандарин".
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