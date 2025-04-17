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Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та били з артилерії, є жертви

Кількість потерпілих у Дніпрі збільшилася до 33, серед них – 6 дітей.

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та били з артилерії, є жертви
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня росіяни атакували дронами та били з артилерії три райони Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів Нікополя є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Найбільше під обстрілами опинився Нікопольський район. Туди ворог скерував БпЛА та артснаряди. Унаслідок ворожих атак загинули та постраждали люди.

Вибухи лунали у Нікополі, Мирівській, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Там понівечені інфраструктура, підприємство, кафе та магазин. Пошкоджені 8 приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогін. 

Ворожі дрони атакували також Слов'янську громаду на Синельниківщині й Грушівську на Криворіжжі. Внаслідок обстрілів у Синельниківському районі потрощена приватна оселя, у Криворізькому — горів сухостій. 

За інформацією Лисака, у Дніпрі кількість потерпілих збільшилася до 33. Серед них – 6 дітей.

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