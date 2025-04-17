Зеленський: Росія пішла в наступ, щоб тиснути на Україну на переговорах

Метою наступальних дій Росії, які почалися цими днями і плануються і на інших напрямках, є створення тиску. Ворог хоче мати сильну позицію під час переговорів, повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.

Москва жадає отримати союзництво з іншими державами і успіх в усіх регіонах, які уже окуповані повністю або частково. Вона прагне розширити окуповану територію.

"Щоб мати такий тиск, треба захопити більше територій. Більше квадратних кілометрів землі. Ці регіони можемо з вами проаналізувати, це не дуже складно. Щоб добитися цієї цілі, їм потрібно діяти і на інших напрямках, щоб продемонструвати нашим партнерам, що Росія – країна компромісів. Для цього вони бажають використовувати успіхи на інших територіях. Тут ми вже говоримо про Суми, де іде велике накопичення військове, чому вони в цьому напрямку діють, і вони Чернігів обстрілюють також невипадково. Ми не даємо сконцентрувати навпроти Чернігова, достатньо навпроти Харкова, достатньо навпроти Запоріжжя військ", – пояснив президент.

Для повноцінного наступу в росіян військ замало, вважає він. Але велике накопичення – понад 60 000 – на Сумському напрямку.

Завданням України є не давати ворогу можливості. Для цього потрібна допомога. Її не вистачає, але великого дефіциту по артилерії немає. Україна виробляє її самостійно, втім Росія б'є по виробництву.