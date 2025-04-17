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Із Зеленським зустрівся конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік

Він розповів президентові про ситуацію в американському Конгресі.

Із Зеленським зустрівся конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік
Володимир Зеленський і Браян Фіцпатрік
Фото: ОПУ

В Україну прибув конгресмен США та співголова конгресового Українського кокусу Браян Фіцпатрік.

Він зустрівся з Володимиром Зеленським. За словами глави держави, вони з Фіцпатріком говорили про зусилля для встановлення «достойного і тривалого миру, американська пропозиція щодо повного й безумовного припинення вогню та гарантії безпеки для України».

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«Вдячні за підтримку України з боку США – багатьох американських сердець, які відчувають, що російське зло не має виграти. Браян Фіцпатрік запланував поїздку на фронт, щоб зустрітися з нашими воїнами. Це дуже цінно. Дякуємо за підтримку!», - наголосив Зеленський.

Фіцпатрік у розмові зазначив, що був у Туреччині та Польщі, а тепер прибув в Україну. Він хотів відвідати українських бійців на передовій. Також конгресмен розповів українському президентові, яка ситуація в американському Конгресі, де є невелика перевага в голосах. «Республіканці контролюють усі питання, але різниця в голосах незначна», - зауважив Фіцпатрік.

  • У лютому конгресмен оприлюднив заяву на підтримку України і, зокрема, мирної угоди. За словами конгресмена, «Зеленському не потрібно і не можна нав’язувати будь-яку угоду з боку будь-якої зовнішньої держави, яка не гарантує безпеку та суверенітет українського народу».
  • Також Фіцпатрік тоді наголосив, що «є визначальна кількість членів Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і в обох палатах, які готові, бажають і здатні зробити все можливе, щоб запобігти винагороді комуністичного диктатора Володимира Путіна за його незаконне вторгнення, зґвалтування, викрадення, катування та вбивство українського народу».
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