Із Зеленським зустрівся конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік

В Україну прибув конгресмен США та співголова конгресового Українського кокусу Браян Фіцпатрік.

Він зустрівся з Володимиром Зеленським. За словами глави держави, вони з Фіцпатріком говорили про зусилля для встановлення «достойного і тривалого миру, американська пропозиція щодо повного й безумовного припинення вогню та гарантії безпеки для України».

«Вдячні за підтримку України з боку США – багатьох американських сердець, які відчувають, що російське зло не має виграти. Браян Фіцпатрік запланував поїздку на фронт, щоб зустрітися з нашими воїнами. Це дуже цінно. Дякуємо за підтримку!», - наголосив Зеленський.

Фіцпатрік у розмові зазначив, що був у Туреччині та Польщі, а тепер прибув в Україну. Він хотів відвідати українських бійців на передовій. Також конгресмен розповів українському президентові, яка ситуація в американському Конгресі, де є невелика перевага в голосах. «Республіканці контролюють усі питання, але різниця в голосах незначна», - зауважив Фіцпатрік.