Миколайчук OPEN оголосив національний короткометражний конкурс

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN втретє проведе національний короткометражний конкурс. Цбого року нього увійшли 23 коротких метрів за 2024-2025 роки.

«Для нас національний конкурс фестивалю — це завжди зріз тих тем, які тут і зараз цікавлять українських авторів та авторок. Цьогоріч це понад 30 історій, які охоплюють максимальний спектр емоцій. Вони різножанрові та дуже різні: тривають дослідження особистих кордонів, свого зв’язку з рідними містами й, звісно ж, продовжують розвиватися сюжети, які стосуються війни та військових.», — розповів програмний директор фестивалю Алекс Малишенко.

Стрічки короткометражного національного конкурсу Миколайчук OPEN:

«Гуси кохання», реж. Артем Тумарченко (Україна, 25ʼ, 2024);

The writer’s horror, реж. Сергій Пудіч (Таїланд, 10ʼ, 2025);

«Дріфт», реж. Анна Павлова-Гаршина (Україна, 7ʼ, 2025);

«Додаткові сцени», реж. Ярема Малащук та Роман Хімей (Україна, 16ʼ, 2024);

«День народження», реж. Наталія Бек-Гергард (Україна, Канада, 4ʼ, 2024);

«Історія», реж. Вадим Мочалов (Україна, 29ʼ, 2025);

«Історія біля багаття», реж. Олег Карпенко (Україна, Німеччина, 19ʼ, 2024);

«Кубки золотої липи», реж. Марко Подолян (Україна, 20ʼ, 2024);

«Коли піде дощ», реж. Катерина Татарчук (Україна, 14ʼ, 2024);

«Київ – Берлін, через Варшаву, Модлін», реж. Дмитро Марʼянич (Україна, 19ʼ, 2024);

«Комендантська година», реж. Єлизавета Топтигіна (Україна, 22ʼ, 2025);

«M+Л», реж. Яна Петрикова (Україна, 18ʼ, 2025);

«Народження», реж. Юлія Сухоставська (Україна, 30ʼ, 2024);

«Навчи нас літати», реж. Лілія Сивицька (Україна, 21ʼ, 2025);

«Образа», реж. Гліб Осатинський (США, Литва, Україна, 30ʼ, 2025);

«Останній (крайній) дубль», реж. Олег Кібальник (Україна, 22ʼ, 2024);

«Передай промінь добра», реж. Артем Бемба (Україна, 8ʼ, 2024);

«Та, що зігріє тебе», реж. Владислав Орєхов (Україна, 18ʼ, 2025);

«Територія дитинства», реж. Марина Шкрабалюк (Україна, 23ʼ, 2024);

«Уроки водіння», реж. Анастасія Груба (Україна, 18ʼ, 2024);

«Чорничне літо», реж. Маша Кондакова (Франція, Україна, 18ʼ, 2024);

«Якби ми помирилися», реж. Святослав Квітка (Україна, 15ʼ, 2024);

«Я повернусь, моя люба», реж. Микола Караман (Україна, 4ʼ, 2025).

Крім того, поза конкурсом покажуть короткометражні роботи дебютантів і досвідчених режисерів. Серед усіх коротких метрів програми, 22 — українські прем'єри.

Короткометражні стрічки поза конкурсом Миколайчук OPEN:

«Дядя Толя», реж. Богдан Адаменко (Україна, 18ʼ, 2023);

«Злочин актриси Мариськіної», реж. Дарина Долеско (Україна, 18ʼ, 2020);

«Зробіть мене зручним», реж. Євген Шемет (Україна; 15ʼ, 2024);

«Ідеальний друг», реж. Сергій Альошечкін (Україна, 18ʼ, 2025);

«Маєток», реж. Євген Слупчук (Україна, 9ʼ, 2025);

«Межа», реж. Анастасія Тимусь (Україна, 10’, 2025);

«Премія Орвіна», реж. Максим Марченко (Україна, 40’, 2025);

«Прощання», реж. Дарʼя Голоско (Україна, 17’, 2025);

«PATRES», реж. Катерина Ягодка (Україна, 10’, 2024).

Нагадаємо, фестиваль Миколайчук OPEN відбудеться з 14 до 21 червня в місті Чернівці.