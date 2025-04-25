Миколайчук OPEN оголосив національний короткометражний конкурс

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN втретє проведе національний короткометражний конкурс. Цбого року нього увійшли 23 коротких метрів за 2024-2025 роки.
«Для нас національний конкурс фестивалю — це завжди зріз тих тем, які тут і зараз цікавлять українських авторів та авторок. Цьогоріч це понад 30 історій, які охоплюють максимальний спектр емоцій. Вони різножанрові та дуже різні: тривають дослідження особистих кордонів, свого зв’язку з рідними містами й, звісно ж, продовжують розвиватися сюжети, які стосуються війни та військових.», — розповів програмний директор фестивалю Алекс Малишенко.
Стрічки короткометражного національного конкурсу Миколайчук OPEN:
- «Гуси кохання», реж. Артем Тумарченко (Україна, 25ʼ, 2024);
- The writer’s horror, реж. Сергій Пудіч (Таїланд, 10ʼ, 2025);
- «Дріфт», реж. Анна Павлова-Гаршина (Україна, 7ʼ, 2025);
- «Додаткові сцени», реж. Ярема Малащук та Роман Хімей (Україна, 16ʼ, 2024);
- «День народження», реж. Наталія Бек-Гергард (Україна, Канада, 4ʼ, 2024);
- «Історія», реж. Вадим Мочалов (Україна, 29ʼ, 2025);
- «Історія біля багаття», реж. Олег Карпенко (Україна, Німеччина, 19ʼ, 2024);
- «Кубки золотої липи», реж. Марко Подолян (Україна, 20ʼ, 2024);
- «Коли піде дощ», реж. Катерина Татарчук (Україна, 14ʼ, 2024);
- «Київ – Берлін, через Варшаву, Модлін», реж. Дмитро Марʼянич (Україна, 19ʼ, 2024);
- «Комендантська година», реж. Єлизавета Топтигіна (Україна, 22ʼ, 2025);
- «M+Л», реж. Яна Петрикова (Україна, 18ʼ, 2025);
- «Народження», реж. Юлія Сухоставська (Україна, 30ʼ, 2024);
- «Навчи нас літати», реж. Лілія Сивицька (Україна, 21ʼ, 2025);
- «Образа», реж. Гліб Осатинський (США, Литва, Україна, 30ʼ, 2025);
- «Останній (крайній) дубль», реж. Олег Кібальник (Україна, 22ʼ, 2024);
- «Передай промінь добра», реж. Артем Бемба (Україна, 8ʼ, 2024);
- «Та, що зігріє тебе», реж. Владислав Орєхов (Україна, 18ʼ, 2025);
- «Територія дитинства», реж. Марина Шкрабалюк (Україна, 23ʼ, 2024);
- «Уроки водіння», реж. Анастасія Груба (Україна, 18ʼ, 2024);
- «Чорничне літо», реж. Маша Кондакова (Франція, Україна, 18ʼ, 2024);
- «Якби ми помирилися», реж. Святослав Квітка (Україна, 15ʼ, 2024);
- «Я повернусь, моя люба», реж. Микола Караман (Україна, 4ʼ, 2025).
Крім того, поза конкурсом покажуть короткометражні роботи дебютантів і досвідчених режисерів. Серед усіх коротких метрів програми, 22 — українські прем'єри.
Короткометражні стрічки поза конкурсом Миколайчук OPEN:
- «Дядя Толя», реж. Богдан Адаменко (Україна, 18ʼ, 2023);
- «Злочин актриси Мариськіної», реж. Дарина Долеско (Україна, 18ʼ, 2020);
- «Зробіть мене зручним», реж. Євген Шемет (Україна; 15ʼ, 2024);
- «Ідеальний друг», реж. Сергій Альошечкін (Україна, 18ʼ, 2025);
- «Маєток», реж. Євген Слупчук (Україна, 9ʼ, 2025);
- «Межа», реж. Анастасія Тимусь (Україна, 10’, 2025);
- «Премія Орвіна», реж. Максим Марченко (Україна, 40’, 2025);
- «Прощання», реж. Дарʼя Голоско (Україна, 17’, 2025);
- «PATRES», реж. Катерина Ягодка (Україна, 10’, 2024).
Нагадаємо, фестиваль Миколайчук OPEN відбудеться з 14 до 21 червня в місті Чернівці.