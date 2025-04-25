Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
«Хотіли оформити російську опіку над моєю донькою». Історія родини з Херсонщини
«Хотіли оформити російську опіку над моєю донькою». Історія родини з Херсонщини
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
ГоловнаКультура
Спецтема
Території культури

Миколайчук OPEN оголосив національний короткометражний конкурс

Загалом покажуть32 коротких метри, 22 з них — українські прем'єри.

Миколайчук OPEN оголосив національний короткометражний конкурс
Кадр з фільму «Останній (крайній) дубль»
Фото: Миколайчук OPEN

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN втретє проведе національний короткометражний конкурс. Цбого року нього увійшли 23 коротких метрів за 2024-2025 роки.

«Для нас національний конкурс фестивалю — це завжди зріз тих тем, які тут і зараз цікавлять українських авторів та авторок. Цьогоріч це понад 30 історій, які охоплюють максимальний спектр емоцій. Вони різножанрові та дуже різні: тривають дослідження особистих кордонів, свого зв’язку з рідними містами й, звісно ж, продовжують розвиватися сюжети, які стосуються війни та військових.», — розповів програмний директор фестивалю Алекс Малишенко. 

Стрічки короткометражного національного конкурсу Миколайчук OPEN:

  • «Гуси кохання», реж. Артем Тумарченко (Україна, 25ʼ, 2024);
  • The writer’s horror, реж. Сергій Пудіч (Таїланд, 10ʼ, 2025);
  • «Дріфт», реж. Анна Павлова-Гаршина (Україна, 7ʼ, 2025);
  • «Додаткові сцени», реж. Ярема Малащук та Роман Хімей (Україна, 16ʼ, 2024);
  • «День народження», реж. Наталія Бек-Гергард (Україна, Канада, 4ʼ, 2024);
  • «Історія», реж. Вадим Мочалов (Україна, 29ʼ, 2025);
  • «Історія біля багаття», реж. Олег Карпенко (Україна, Німеччина, 19ʼ, 2024);
  • «Кубки золотої липи», реж. Марко Подолян (Україна, 20ʼ, 2024);
  • «Коли піде дощ», реж. Катерина Татарчук (Україна, 14ʼ, 2024);
  • «Київ – Берлін, через Варшаву, Модлін», реж. Дмитро Марʼянич (Україна, 19ʼ, 2024);
  • «Комендантська година», реж. Єлизавета Топтигіна (Україна, 22ʼ, 2025);
  • «M+Л», реж. Яна Петрикова (Україна, 18ʼ, 2025);
  • «Народження», реж. Юлія Сухоставська (Україна, 30ʼ, 2024);
  •  «Навчи нас літати», реж. Лілія Сивицька (Україна, 21ʼ, 2025);
  • «Образа», реж. Гліб Осатинський (США, Литва, Україна, 30ʼ, 2025);
  • «Останній (крайній) дубль», реж. Олег Кібальник (Україна, 22ʼ, 2024);
  • «Передай промінь добра», реж. Артем Бемба (Україна, 8ʼ, 2024);
  • «Та, що зігріє тебе», реж. Владислав Орєхов (Україна, 18ʼ, 2025);
  • «Територія дитинства», реж. Марина Шкрабалюк (Україна, 23ʼ, 2024);
  • «Уроки водіння», реж. Анастасія Груба (Україна, 18ʼ, 2024);
  • «Чорничне літо», реж. Маша Кондакова (Франція, Україна, 18ʼ, 2024);
  • «Якби ми помирилися», реж. Святослав Квітка (Україна, 15ʼ, 2024);
  • «Я повернусь, моя люба», реж. Микола Караман (Україна, 4ʼ, 2025).

Крім того, поза конкурсом покажуть короткометражні роботи дебютантів і досвідчених режисерів. Серед усіх коротких метрів програми, 22 — українські прем'єри.

Короткометражні стрічки поза конкурсом Миколайчук OPEN: 

  • «Дядя Толя», реж. Богдан Адаменко (Україна, 18ʼ, 2023);
  • «Злочин актриси Мариськіної», реж. Дарина Долеско (Україна, 18ʼ, 2020);
  • «Зробіть мене зручним», реж. Євген Шемет (Україна; 15ʼ, 2024);
  • «Ідеальний друг», реж. Сергій Альошечкін (Україна, 18ʼ, 2025);
  • «Маєток», реж. Євген Слупчук (Україна, 9ʼ, 2025);
  • «Межа», реж. Анастасія Тимусь (Україна, 10’, 2025);
  • «Премія Орвіна», реж. Максим Марченко (Україна, 40’, 2025);
  • «Прощання», реж. Дарʼя Голоско (Україна, 17’, 2025);
  • «PATRES», реж. Катерина Ягодка (Україна, 10’, 2024).

Нагадаємо, фестиваль Миколайчук OPEN відбудеться з 14 до 21 червня в місті Чернівці. 

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies