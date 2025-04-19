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У Києві сталися сутички поліції та мітингарів, які протестували проти ЛГБТК+ кінофестивалю (доповнено)

Повідомляли про затримання протестувальників. 

У Києві сталися сутички поліції та мітингарів, які протестували проти ЛГБТК+ кінофестивалю (доповнено)
Сутички між мітингарями і правоохоронцями
Фото: Скріншот відео "Суспільного"

У Києві біля кінотеатру "Жовтень", де 19 квітня стартував ЛГБТК+ кінофестиваль "Sunny bunny", сталися сутички між учасниками мітингу проти цього заходу та правоохоронцями.

Про це пише Суспільне та Радіо Свобода

За словами учасників акції, мітинг організували члени організації "Права молодь".

Між правоохоронцями й мітингарями спалахнула сутичка і "Суспільне" писало, що всіх демонстрантів поліцейські затримали. 

Доповнення. Як повідомила Радіо Свобода пресофіцерка Подільського управління Нацполіції в Києві Наталія Крот, через сутички наразі нікого офіційно не затримували.

"Ніхто нікого не затримує, просто в зв’язку з тим, що зібралися протестувальники проти цього кінофестивалю, підозрілих людей запрошують до відділку поліції для встановлення всіх обставин і їхньої особи", – цитує видання пресофіцерку. 

Поліцейські охороняють порядок біля кінотеатру, і матеріали на учасників протесту складають у разі порушень. Наразі таких порушень на акції не фіксували.

Зазначається, що поліція буде чергувати біля «Жовтня» протягом всього кінофестивалю, який триває до 25 квітня. Також посилені заходи безпеки тривають через Великодні свята.

Як повідомила дирекція фестивалю "Sunny bunny", захід передусім виступає за порозуміння і прийняття й не має на меті обурити громадськість. Також там уточнили, що це – міжнародний кінофестиваль, і дати його проведення узгоджуються завчасно відповідно до міжнародного фестивального календаря і зафіксовані в другій половині квітня, тому те, що ці дати припадають на Великдень, є лише збігом. 

Фестиваль квір-кіно &quot;Sunny bunny&quot;
Фото: Анастасія Мантач
Фестиваль квір-кіно "Sunny bunny"

  • Фестиваль "виріс" із однойменної програми квір-кіно на кінофестивалі «Молодість», яка існувала із 2001 року. Загалом КМКФ "Молодість" почав популяризувати квір-кіно ще з 1990-их років.
  • Фестиваль квір-кіно "Sunny bunny" стартував із української документальної стрічки "Королеви радості".  Режисеркою фільму є Ольга Гібелінда. "Королеви радості" – її повнометражний дебют. Світова прем’єра фільму відбулася на Міжнародному фестивалі документального кіно Салоніках. А восени фільм має вийти у прокат в Україні. 
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