У Києві сталися сутички поліції та мітингарів, які протестували проти ЛГБТК+ кінофестивалю (доповнено)

У Києві біля кінотеатру "Жовтень", де 19 квітня стартував ЛГБТК+ кінофестиваль "Sunny bunny", сталися сутички між учасниками мітингу проти цього заходу та правоохоронцями.

Про це пише Суспільне та Радіо Свобода.

За словами учасників акції, мітинг організували члени організації "Права молодь".

Між правоохоронцями й мітингарями спалахнула сутичка і "Суспільне" писало, що всіх демонстрантів поліцейські затримали.

Доповнення. Як повідомила Радіо Свобода пресофіцерка Подільського управління Нацполіції в Києві Наталія Крот, через сутички наразі нікого офіційно не затримували.

"Ніхто нікого не затримує, просто в зв’язку з тим, що зібралися протестувальники проти цього кінофестивалю, підозрілих людей запрошують до відділку поліції для встановлення всіх обставин і їхньої особи", – цитує видання пресофіцерку.

Поліцейські охороняють порядок біля кінотеатру, і матеріали на учасників протесту складають у разі порушень. Наразі таких порушень на акції не фіксували.

Зазначається, що поліція буде чергувати біля «Жовтня» протягом всього кінофестивалю, який триває до 25 квітня. Також посилені заходи безпеки тривають через Великодні свята.

Як повідомила дирекція фестивалю "Sunny bunny", захід передусім виступає за порозуміння і прийняття й не має на меті обурити громадськість. Також там уточнили, що це – міжнародний кінофестиваль, і дати його проведення узгоджуються завчасно відповідно до міжнародного фестивального календаря і зафіксовані в другій половині квітня, тому те, що ці дати припадають на Великдень, є лише збігом.

Фото: Анастасія Мантач Фестиваль квір-кіно "Sunny bunny"