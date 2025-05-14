Україна вийшла до гранд-фіналу Євробачення-2025

Гурт Ziferblat, який представляє Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2025 у Базелі, кваліфікувався до гранд-фіналу, що відбудеться у суботу.

Наші музиканти з композицією "Bird of Pray" потрапили до десятки найкращих за версією телеглядацької авдиторії у першому півфіналі. Україна - єдина країна в історії конкурсу не з "Великої п'ятірки", яка кожну свою появу на конкурсі проходила до фіналу.

Також достатню кількість голосів отримали Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія і Португалія.

Не виступлять знову на сцені у Базелі Словенія, Бельгія, Кіпр, Хорватія та Азербайджан.