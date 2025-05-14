Музей Ханенків проведе до Дня музеїв живий сет з експериментальною електронною музикою

17 травня, напередодні Міжнародного дня музеїв, Музей Ханенків проведе музичну подію Khanenko Electro. Про це LB.ua розповів координатор музичної програми музею Олександр Жук.
Khanenko Electro проведе DJ Shteisel; він залучить живе звучання бандури в електронний саунд. За задумом організаторів, це відкриє для відвідувачів нову грань сприйняття музею як простору живого мистецтва.
Попри те, що сам Музей Ханенків оперує класичною колекцією, тут активно впроваджують програми, які використовують мову та інструменти сучасного мистецтва, й залучають сучасних митців до нових музейних практик. Ці підходи були відзначені на міжнародному рівні — у 2024 році музей отримав нагороду CIMAM 2024 Outstanding Museum Practice Award за переосмислення своєї ролі під час війни та перетворення свого простору на центр солідарності, безпеки й стійкості.
Ідея Khanenko Electro народилася з досвіду відвідин європейських музеїв, де електронна музика вже давно інтегрована у простір класичного мистецтва.
“Khanenko Electro — експеримент і сміливий крок музею. Електронна музика є невід'ємною частиною сучасного світу, тож я поставив собі питання: чому вона досі не звучить у Музеї Ханенків? – розповідає Олександр Жук. – Мене надихав багаторічний досвід колег з європейських музеїв, особливо Віденського музею історії мистецтва та Версаля. Водночас одразу хочу підкреслити: без підтримки колег, команди музею, без нашого спільного бачення й відчуття того, яким має бути музей сьогодні і яким ми хочемо бачити його завтра — цього проєкту просто не могло би бути”.
Це не перший досвід роботи Музей Ханенків з електронною музикою, проте вперше музична подія матиме такий масштаб.
“Ми вже мали подібний досвід у 2022-2024 роках, – каже Олександр Жук. – Тоді наші друзі та волонтери — Олександр Долгий, Андрій Сидоркін та Олександр Єльцин — провели три виступи в межах виставки «Тим часом у Домі Ханенків». Це була радше камерна історія, адже хлопці працюють з експериментальною електронною музикою, що вимагає особливої концентрації та занурення. Khanenko Electro стане першим масштабним івентом музею такого формату — і особливо символічно, що він відбудеться саме в межах Міжнародного дня музеїв. Пів року тому ми вперше особисто зустрілися з Михайлом (DJ Shteisel) в стінах музею. За цей час музикант надихався і музеєм, і будинком, і історією Ханенків. Як результат, 17 травня ми почуємо унікальний та ексклюзивний живий сет від DJ Shteisel”.
Для Музею Ханенків DJ Shteisel підготував спеціальний новий лайв, де бандура та електроніка переплітатимуться в єдиній музичній мандрівці, перетнувши межі традиційного звучання.
“Це не просто лайв — це нова звукова мандрівка, сплетена з мольфарських нашіптувань і глибинного ритму. Від першого удару до останнього дихання — єдиний сюжет, що малюється в повітрі. Кожен трек — як обряд, що занурює в подорож крізь єство, пам’ять і тіні предків. Це історія, що звучить не у вухах, а в крові”, — ділиться DJ Shteisel.
За планами Музею Ханенків, цей експеримент буде першим кроком до такого типу подій. В залежності від того як він пройде, музей вирішить, коли і в якому форматі проводити далі події цього напрямку.
Khanenko Electro розпочнеться о 17.00. Вхід за квитками, але у наступний день – 18 травня, у Міжнародний день музеїв, – можна відвідати Музей Ханенків вільно.