Головне за ніч та ранок неділі, 28 вересня: масована ворожа атака, загиблі й руйнування в Києві, понад 170 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 173 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, парламентські вибори в Молдові.

Російська армія вночі і на світанку 28 вересня атакувала різні регіони України, зокрема Київ, дронами і ракетами.

Повітряні сили повідомляли про рух ракет на Старокостянтинів, Вінницю, Первомайськ, Лубни та велику кількість інших міст у різних областях. Атака почалася з дронів ще до опівночі і тривала до початку 10 години ранку.

"Майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема «кинджали». Вранці знову в нашому небі російсько-іранські «шахеди»", – прокоментував удар президент Володимир Зеленський.

У Києві лунали численні вибухи. Станом на 9:22, за попередніми даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, загинули четверо. Поранених, за інформацією мера міста Віталія Кличка, 14. Загиблою в п'ятиповерхівці Солом'янському районі є дівчинка 12 років. Також убито двох людей в Інституті кардіології і ще одного чоловіка на іншій локації.

Атака тривала впродовж багатьох годин. Відбій оголосили о 9:13. Станом на 8:30, за інформацією мера міста, наслідки ворожого обстрілу є на майже 20-ти локаціях у 6-ти районах столиці.

У Запоріжжі станом на 8:06 було відомо про 27 поранених. Зокрема, поранені троє дітей. Пошкоджено підприємство, 14 багатоповерхівок і 9 приватних домоволодінь.

На Київщині 28 поранених.

Більше інформації – в новині.

У ніч на 28 вересня Росія здійснила масований комбінований удар по території України із застосуванням дронів-камікадзе, аеробалістичних та крилатих ракет. Основною ціллю ворога стала столиця України – Київ, інформують Повітряні сили України.

Загалом під час удару радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу.

За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей:

566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів;

2 реактивних БпЛА типу "Бандероль";

35 крилатих ракет Х-101;

8 крилатих ракет "Калібр".

Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 173 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та три інших важливих об'єкти окупантів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1110 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 7 російських танків, 45 артилерійських систем та 454 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно склали 1 108 510 одиниць.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Упродовж доби ворог здійснив 167 обстрілів по 50 населених пунктах у 20 територіальних громадах Сумщини, застосовуючи керовані авіаційні бомби, РСЗВ, дрони-камікадзе та БпЛА.

Унаслідок ворожих атак загинув 59-річний чоловік у Зноб-Новгородській громаді, ще п’ятеро мирних жителів отримали поранення, серед них троє – після удару FPV-дроном у Великописарівській громаді.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.

Докладніше – в новині.

Унаслідок російського нічного обстрілу ворожа ракета зруйнувала будинок пастора Мелітопольської християнської церкви, капелана-волонтера Марка Сергєєва, ідеться у відео LB.live.

Родина почула свист ракети. Капелан врятував дітей з-під завалів. Унаслідок влучання у будинку виникла пожежа і стався вибух.

Як розповідає капелан, це їхнє друге житло, адже у Мелітополі їхній будинок окупували росіяни.

На щастя, унаслідок удару всі залишилися живі.

28 вересня в Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни обирають 101 депутата на чотирирічний термін. Дільниці відкрилися о 7:00 та працюватимуть до 21:00 за місцевим часом, повідомляє NewsMaker.

Цьогоріч у виборах беруть участь 15 партій, 4 блоки та 4 незалежні кандидати. Вперше для діаспори запровадили можливість голосування поштою, яке охопило громадян у 10 країнах.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!