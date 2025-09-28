Українські прикордонники знищили понад 40 російських БпЛА на Сумщині. Зокрема, знищено російські "шахеди", "ланцети" і БпЛА "зала".
Про це інформують у ДПСУ.
"Впродовж двох діб охоронці кордону ліквідували 2 "шахеди", 1 "ланцет" та 1 "зала". Окрім цього, бійці 5 прикордонного загону знищили ще й 38 FPV-дронів, з яких 6 були керовані за допомогою оптоволокна.
"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.
- З ночі Сумська область перебуває під ворожою атакою БпЛА. У Конотопській громаді постраждали двоє людей.