Українські прикордонники знищили понад 40 російських БпЛА на Сумщині. Зокрема, знищено російські "шахеди", "ланцети" і БпЛА "зала".

Про це інформують у ДПСУ.

"Впродовж двох діб охоронці кордону ліквідували 2 "шахеди", 1 "ланцет" та 1 "зала". Окрім цього, бійці 5 прикордонного загону знищили ще й 38 FPV-дронів, з яких 6 були керовані за допомогою оптоволокна.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.