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Директор ЦРУ: в перший рік повномасштабного вторгнення був ризик застосування Росією ядерної зброї

Тоді росіян намагалися стримати дипломатичними шляхами. 

Директор ЦРУ: в перший рік повномасштабного вторгнення був ризик застосування Росією ядерної зброї
Директор ЦРУ Вільям Бернс
Фото: EPA/UPG

Директор ЦРУ США Вільямс Бернс сказав, що в перший рік повномасштабного російського вторгнення в Україну був реальний ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї. За його словами, це було восени 2022, пише The Telegraph.

Під час FT Weekend Festival він повідомив, що Росію дипломатичним шляхом переконували утриматися від ядерного удару. Бернс сказав, що сам говорив із російським колегою Наришкіним наприкінці 2022-го, пояснюючи йому наслідки "такого роду ескалації". 

Перша за повномасштабну війну зустріч Бернса і Наришкіна відбулася в Туреччині. В опублікованій за її результатами заяві Білий дім тоді згадував попередження про наслідки використання Росією ядерної зброї. 

Водночас Бернс додав, що всерйоз перспектива застосування ядерної зброї лякати не повинна, і що Путін час від час бряцатиме зброєю. 

Голова британської служби МІ6 Річард Мур, коментуючи на цьому заході можливість ядерних ударів, сказав, що про ядерну ескалацію говорить лише одна сторона – і це Володимир Путін. За його словами, нікого на Заході ці розмови залякати не здатні. 

Бернс додав, що його організація разом з МІ6 надала "достовірне, раннє, точне попередження" про план Росії вторгнутися в Україну, зазначивши, що багато інших західних спецслужб відкинули попередження про російський напад, вважаючи це блефом.

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