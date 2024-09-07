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Росія вдарила по Харкову. Під обстріл потрапили два райони міста

За попередніми даними постраждало садове товариство в Індустріальному районі. 

Вдень 7 вересня російські окупанти обстріляли Харків.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, під ворожий вогонь потрапили Індустріальний і Салтівський райони міста.

"На місці одного з прильотів пожежа. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", - додав Терехов.

Очільник ОВА Олег Синєгубов зазначив, що за попередніми даними постраждало садове товариство в Індустріальному районі. 

"Ще один удар у Малій Данилівці у приватний сектор", - додав очільник області.

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