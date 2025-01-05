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Російські окупанти продовжують вербувати підлітків на ТОТ до репресивних органів Кремля

Росгвардійці агітують підлітків на ТОТ Луганщини вступати до академії МВС РФ.

Російські окупанти продовжують вербувати підлітків на ТОТ до репресивних органів Кремля
Фото: Центр нацспротиву

Окупанти продовжують вербувати підлітків з тимчасово окупованих територій вступати на навчання до "репресивних органів Кремля".

За інформацією Центру національного спротиву, під час новорічних святкувань бойовики з Росгвардії, здійснили обхід дитячих будинків на окупованих територіях Луганщини. Під час зустрічі з підлітками бойовики агітували тих вступати до академії МВС РФ.

Також окупанти розповідали про підліткам про так звану "боротьбу з непокорою" російській владі. Також під час заходів лунала антизахідна риторика.

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