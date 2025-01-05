Російські окупанти продовжують вербувати підлітків на ТОТ до репресивних органів Кремля

Окупанти продовжують вербувати підлітків з тимчасово окупованих територій вступати на навчання до "репресивних органів Кремля".

За інформацією Центру національного спротиву, під час новорічних святкувань бойовики з Росгвардії, здійснили обхід дитячих будинків на окупованих територіях Луганщини. Під час зустрічі з підлітками бойовики агітували тих вступати до академії МВС РФ.

Також окупанти розповідали про підліткам про так звану "боротьбу з непокорою" російській владі. Також під час заходів лунала антизахідна риторика.