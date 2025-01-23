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У штаті Теннессі 17-річний хлопець вчинив стрілянину у школі

Вбив одну дівчину та поранив іншого учня перед тим, як здійснити суїцид.

У штаті Теннессі 17-річний хлопець вчинив стрілянину у школі
Поліція та батьки дітей біля школи "Антіох" у Нешвіллі
Фото: EPA/UPG

В американському місті Нешвілл, штат Теннессі, 17-річний учень місцевої школи "Антіох" вчинив стрілянину з пістолета посеред шкільного кафетерію.

Як пише Reuters, нападник вбив 16-річну дівчину та поранив свого ровесника, перш ніж покінчити життя самогубством. Поліція вже встигла встановити особи стрільця та його жертви, ведеться розслідування щодо можливих мотивів злочину. 

Школа у Нешвіллі обладнана охоронними засобами: захищеним вестибюлем на вході та камерами з програмним забезпеченням, що вміє виявляти зброю. Правоохоронці з'ясовують, чому цього виявилося недостатньо для попередження стрілянини.

Минулоріч в американських школах відбулося 330 інцидентів, пов'язаних зі зброєю, що стало другим рекордним показником з початку ведення статистики у 1966 році.  

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