У штаті Теннессі 17-річний хлопець вчинив стрілянину у школі

Вбив одну дівчину та поранив іншого учня перед тим, як здійснити суїцид.

Поліція та батьки дітей біля школи "Антіох" у Нешвіллі

В американському місті Нешвілл, штат Теннессі, 17-річний учень місцевої школи "Антіох" вчинив стрілянину з пістолета посеред шкільного кафетерію.

Як пише Reuters, нападник вбив 16-річну дівчину та поранив свого ровесника, перш ніж покінчити життя самогубством. Поліція вже встигла встановити особи стрільця та його жертви, ведеться розслідування щодо можливих мотивів злочину.

Школа у Нешвіллі обладнана охоронними засобами: захищеним вестибюлем на вході та камерами з програмним забезпеченням, що вміє виявляти зброю. Правоохоронці з'ясовують, чому цього виявилося недостатньо для попередження стрілянини.

Минулоріч в американських школах відбулося 330 інцидентів, пов'язаних зі зброєю, що стало другим рекордним показником з початку ведення статистики у 1966 році.