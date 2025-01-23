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Влада канадської Британської Колумбії закликала громадян не подорожувати у США

Прем'єр регіону оголосив економічний бойкот сусідам через політику Трампа.

Влада канадської Британської Колумбії закликала громадян не подорожувати у США
Фото: US Embassy & Consulates in Canada

У канадській провінції Британська Колумбія громадян офіційно закликали не здійснювати поїздки до Сполучених Штатів із туристичною метою. З таким застереженням виступив прем'єр-міністр регіону Девід Ебі.

Як пише "Укрінформ", чиновник прагне, щоб канадці "не витрачали гроші в країні, яка хоче завдати нам економічної шкоди". Йдеться про намір президента Дональда Трампа запровадити мито у розмірі 25% на канадські товари. 

Порада не їхати до США буде актуальною, "поки нова адміністрація не відмовиться від своєї ідеї".

За словами Ебі, регіон готовий до впровадження дзеркальних заходів щодо американських товарів у разі оголошення Вашингтоном торговельної війни: "у такі моменти є вибір - здатися або боротися, ми обираємо боротися і відповімо на підвищення мита". 

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