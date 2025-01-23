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Конгрес США ухвалив законопроєкт про депортацію мігрантів-злочинців

Документ названо на честь жертви одного з шукачів притулку.

Конгрес США ухвалив законопроєкт про депортацію мігрантів-злочинців
Фото: EPA/UPG

Палата предстаників США, як Сенат до того, підтримала так званий "законопроєкт Лейкен Райлі", який передбачає депортацію мігрантів, що звинувачуються у вчиненні злочину.

Як пише "Укрінформ", за схвалення документа висловилися 263 конгресмени - усі присутні у залі республіканці та 46 демократів. Проти проголосували 156 законотворців. 

Очікується, що президент Дональд Трамп підпише законопроєкт негайно після потрапляння його на робочий стіл в Овальному кабінеті.

Законопроєкт про депортацію злочинців отримав свою назву на честь Лейкен Райлі - медсестри, яку було вбито шукачем притулку з Венесуели після того, як його відпустили з-під варти умовно за справою про вчинення крадіжки. 

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