Конгрес США ухвалив законопроєкт про депортацію мігрантів-злочинців

Документ названо на честь жертви одного з шукачів притулку.

Палата предстаників США, як Сенат до того, підтримала так званий "законопроєкт Лейкен Райлі", який передбачає депортацію мігрантів, що звинувачуються у вчиненні злочину.

Як пише "Укрінформ", за схвалення документа висловилися 263 конгресмени - усі присутні у залі республіканці та 46 демократів. Проти проголосували 156 законотворців.

Очікується, що президент Дональд Трамп підпише законопроєкт негайно після потрапляння його на робочий стіл в Овальному кабінеті.

Законопроєкт про депортацію злочинців отримав свою назву на честь Лейкен Райлі - медсестри, яку було вбито шукачем притулку з Венесуели після того, як його відпустили з-під варти умовно за справою про вчинення крадіжки.