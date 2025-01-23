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Пожежа у турецькому готелі: не було дотримано елементарних заходів безпеки, кількість жертв зросла

У районі популярного гірськолижного курорту між Стамбулом і Анкарою немає пожежної частини.

Пожежа у турецькому готелі: не було дотримано елементарних заходів безпеки, кількість жертв зросла
Фото: EPA/UPG

У готелі гірськолижного курорту, який згорів на півночі Туреччини у вівторок, не було вжито навіть найелементарніших антипожежних заходів. Кількість загиблих зросла до 78.

Про це пише Bloomberg з посиланням на газету Hurriyet.

У 12-поверховому готелі Grand Kartal у провінції Болу не було пожежних спринклерів. Ані система сигналізації, ані датчики диму не працювали, йдеться у звіті без зазначення джерела інформації. Йдеться, що двоє аварійних сходів готелю, обоє всередині будівлі, також загорілися, оскільки вони не мали вогнестійких дверей.

Унаслідок деякі гості не прокинулися, а ті, хто прокинувся, знайшли єдиний спосіб врятуватися ‒ стрибнути з будівлі.

Окрім того, у районі популярного гірськолижного курорту між Стамбулом і Анкарою немає пожежної частини. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив у вівторок, що рятувальники змогли приїхати на місце інциденту лише через 45 хвилин після того, як отримали повідомлення.

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Кількість загиблих зросла до 78 після завершення ідентифікації жертв, повідомила телекомпанія NTV. 11 осіб було заарештовано, включно зі заступником мера та начальником пожежної охорони муніципалітету Болу.

Міністр туризму Мехмет Нурі Ерсой звинуватив муніципалітет, який очолює опозиція, у тому, що не відбулася перевірка заходів протипожежної безпеки готелю. Мер Танжу Озджан заявив натомість, що за перевірки в районі гірськолижного курорту відповідає міністерство.

Фото: EPA/UPG

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