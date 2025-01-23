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LinkedIn звинуватили у використанні особистих повідомлень користувачів для навчання ШІ

У позові йдеться, що найбільший у світі професійний сайт соціальної мережі “тихо” ввів налаштування конфіденційності, автоматично підключивши користувачів до програми, яка дозволяла третім особам використовувати їх персональні дані для навчання ШІ.

LinkedIn звинуватили у використанні особистих повідомлень користувачів для навчання ШІ
LinkedIn
Фото: EPA/UPG

У позові США, поданому від імені користувачів LinkedIn Premium, соціальна медіа-платформа звинувачується у передачі їхніх особистих повідомлень іншим компаніям для навчання моделей штучного інтелекту, повідомляє BBC

Стверджується, що у серпні минулого року найбільший у світі професійний сайт соціальної мережі “тихо” ввів налаштування конфіденційності, автоматично підключивши користувачів до програми, яка дозволяла третім особам використовувати їх персональні дані для навчання ШІ. Позов також звинувачує компанію, що належить Microsoft, у приховуванні своїх дій через місяць, змінивши політику конфіденційності. Йдеться, що інформація про користувачів може бути розкрита з метою навчання ШІ. 

Представник LinkedIn повідомив BBC News, що “це помилкові заяви, які не мають під собою жодних підстав”. У позові також йдеться, що LinkedIn змінила розділ “часті питання”, вказавши, що користувачі можуть не надавати дані для цілей ІІ, але це не вплине на вже проведене навчання. 

“Така поведінка передбачає, що LinkedIn повністю усвідомлювала, що порушила свої договірні обіцянки та стандарти конфіденційності, і прагнула мінімізувати громадський контроль”, ‒ йдеться у документі. 

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Позов подали до федерального суду Каліфорнії від імені користувача LinkedIn Premium та “всіх інших” в аналогічній ситуації. Вимагається 1000 доларів США за користувача за можливі порушення федерального Закону США про збережені повідомлення, а також невказану суму за порушення договору та закону Каліфорнії про недобросовісну конкуренцію. Згідно з електронним листом, який LinkedIn надіслала своїм користувачам минулого року, вона не дозволила обмін даними для цілей ШІ у Великій Британії, Європейській економічній зоні та Швейцарії. LinkedIn має понад мільярд користувачів у всьому світі, майже чверть з них перебувають у США. У 2023 році компанія залучила 1,7 млрд доларів доходу від преміум-підписок. Компанія також заявила, що кількість преміум-передплатників швидко зростає, оскільки вона продовжує додавати більше функцій штучного інтелекту.

  • На брифінгу у Білому домі президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової державної компанії Stargate, яка упродовж чотирьох років має розбудувати інфраструктуру штучного інтелекту, користуючись інвестиціями у розмірі 500 мільярдів доларів.
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