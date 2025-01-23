Трамп призначив новим директором Секретної служби агента, який прикривав його під час замаху у Пенсильванії

Шон Курран відповідав за охорону республіканця під час його першого президентського терміну та після нього.

Президент США Дональд Трамп призначив новим директором Секретної служби агента Шона Куррана, який прикривав його під час замаху на передвиборчому мітингу у Пенсильванії торік у липні.

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social у ніч на 23 січня.

“Для мене честь призначити Шона Каррена наступним директором Секретної служби США. Шон – великий патріот, який захищав мою сім'ю протягом останніх кількох років, і саме тому я довіряю йому очолити відважних чоловіків та жінок Секретної служби США”, ‒ йдеться у дописі.

Трамп додав, що Курран проявив себе як “блискучий лідер, здатний очолювати оперативні плани з безпеки під час деяких із найскладніших заходів в історії нашої країни та світу”.

“Він довів свою безстрашну хоробрість, коли ризикував своїм життям, щоб урятувати мою від кулі вбивці в Батлері, штат Пенсільванія”, ‒ каже республіканець.

Трамп розповів, що у Шона є 23-річний досвід роботи в правоохоронних органах, він почав свою кар'єру в Секретній службі в 2001 році як спеціальний агент у польовому офісі Ньюарка.

Радіо Свобода повідомляє, що Шон Курран відповідав за охорону Трампа під час його першого президентського терміну та після нього. У підпорядкуванні Курран мав 85 людей.

На відміну від інших посад в уряді чи посту голови ФБР, призначення керівника Секретної служби не вимагає затвердження в Сенаті.

Шон Курран змінить на посаді директора Секретної служби Рона Роу, який виконував обов’язки голови відомства з липня 2024 року. Роу став керувати службою після звільнення Кімберлі Чітл, яка подала у відставку на тлі критики після замаху.