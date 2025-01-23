Трамп призначив новим директором Секретної служби агента, який прикривав його під час замаху у Пенсильванії

Президент США Дональд Трамп призначив новим директором Секретної служби агента Шона Куррана, який прикривав його під час замаху на передвиборчому мітингу у Пенсильванії торік у липні.
Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social у ніч на 23 січня.
“Для мене честь призначити Шона Каррена наступним директором Секретної служби США. Шон – великий патріот, який захищав мою сім'ю протягом останніх кількох років, і саме тому я довіряю йому очолити відважних чоловіків та жінок Секретної служби США”, ‒ йдеться у дописі.
Трамп додав, що Курран проявив себе як “блискучий лідер, здатний очолювати оперативні плани з безпеки під час деяких із найскладніших заходів в історії нашої країни та світу”.
“Він довів свою безстрашну хоробрість, коли ризикував своїм життям, щоб урятувати мою від кулі вбивці в Батлері, штат Пенсільванія”, ‒ каже республіканець.
Трамп розповів, що у Шона є 23-річний досвід роботи в правоохоронних органах, він почав свою кар'єру в Секретній службі в 2001 році як спеціальний агент у польовому офісі Ньюарка.
Радіо Свобода повідомляє, що Шон Курран відповідав за охорону Трампа під час його першого президентського терміну та після нього. У підпорядкуванні Курран мав 85 людей.
На відміну від інших посад в уряді чи посту голови ФБР, призначення керівника Секретної служби не вимагає затвердження в Сенаті.
Шон Курран змінить на посаді директора Секретної служби Рона Роу, який виконував обов’язки голови відомства з липня 2024 року. Роу став керувати службою після звільнення Кімберлі Чітл, яка подала у відставку на тлі критики після замаху.