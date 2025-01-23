Долар почав зростати напередодні виступу Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі

Американський долар почав зростати перед виступом президента США Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Wall Street Journal. Виступ 47-го президента США заплановано на 16:00 за Гринвічем, але відбудеться дистанційно.

Індекс долара DXY (відображає відношення долара до шести валют ключових торговельних партнерів – євро, фунта, канадського долара, шведської крони на швейцарського франку) зріс на 0.2 % – до 108,354. Для порівняння, вчора при закритті він складав 108,17, а позавчора – 108,06.

Після перемоги Трампа на виборах почала зростати і криптовалюта Bitcoin. А перед інавгурацією політик оголосив про запуск власного мемкоїна – $Trump. Через два дні після цього про випуск власного мемкоїна повідомила дружина Дональда, Меланія Трамп. І обвалила цим вартість коїна свого чоловіка.