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Долар почав зростати напередодні виступу Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі

Індекс зріс на 0.2 %. 

Долар почав зростати напередодні виступу Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі
Фото: Tima Miroshnichenko/pexels.com

Американський долар почав зростати перед виступом президента США Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Wall Street Journal. Виступ 47-го президента США заплановано на 16:00 за Гринвічем, але відбудеться дистанційно. 

Індекс долара DXY (відображає відношення долара до шести валют ключових торговельних партнерів – євро, фунта, канадського долара, шведської крони на швейцарського франку) зріс на 0.2 % – до 108,354. Для порівняння, вчора при закритті він складав 108,17, а позавчора – 108,06. 

Після перемоги Трампа на виборах почала зростати і криптовалюта Bitcoin. А перед інавгурацією політик оголосив про запуск власного мемкоїна – $Trump. Через два дні після цього про випуск власного мемкоїна повідомила дружина Дональда, Меланія Трамп. І обвалила цим вартість коїна свого чоловіка. 

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