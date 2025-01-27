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Сибіга анонсував ухвалення ​​16-го пакету санкцій ЄС проти Росії найближчим часом

Україна та ЄС готові розширювати оборонну співпрацю та інвестиції

Сибіга анонсував ухвалення ​​16-го пакету санкцій ЄС проти Росії найближчим часом
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час виступу на Раді міністрів закордонних справ Європейського Союзу в понеділок наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії.

"Нинішні санкції мають бути продовжені, а 16-й пакет має бути ухвалений найближчим часом і бути сильним. Позиція США щодо санкцій чітка. ЄС також повинен діяти рішуче", - написав у соцмережі Х. 

Сибіга також поінформував колег з ЄС про ситуацію на фронті та потреби українських захисників.

"Україна та ЄС готові розширювати оборонну співпрацю та інвестиції. Я вдячний ЄС та його державами-членам, які незмінно та рішуче підтримують Україну", - наголосив міністр. 

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що Угорщина готова зняти блокування продовження санкцій ЄС проти Росії.

  • Торік 11 грудня посли ЄС погодили 15-ий пакет санкцій у відповідь на агресію Росії проти України. Нові обмеження передбачають збільшення кількості осіб та організацій у вже існуючому санкційному списку і спрямовані проти фірм у РФ і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню Росії шляхом обходу експортних обмежень.
  • Видання Politico раніше писало, що Угорщина може відмовитися від своєї погрози блокувати продовження санкцій проти Росії, оскільки американський президент Дональд Трамп пригрозив росіянам ще більшими штрафами.
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