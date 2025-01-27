Сибіга анонсував ухвалення ​​16-го пакету санкцій ЄС проти Росії найближчим часом

Україна та ЄС готові розширювати оборонну співпрацю та інвестиції

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час виступу на Раді міністрів закордонних справ Європейського Союзу в понеділок наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії.

"Нинішні санкції мають бути продовжені, а 16-й пакет має бути ухвалений найближчим часом і бути сильним. Позиція США щодо санкцій чітка. ЄС також повинен діяти рішуче", - написав у соцмережі Х.

Сибіга також поінформував колег з ЄС про ситуацію на фронті та потреби українських захисників.

"Україна та ЄС готові розширювати оборонну співпрацю та інвестиції. Я вдячний ЄС та його державами-членам, які незмінно та рішуче підтримують Україну", - наголосив міністр.

Today, I spoke at the EU Foreign Affairs Council, emphasizing the need to increase sanctions against Russia. The current sanctions must be extended, and the 16th package must arrive soon and be strong. The U.S. stance on sanctions is clear. The EU should also act resolutely. pic.twitter.com/i7fYkDm8lj — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 27, 2025

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що Угорщина готова зняти блокування продовження санкцій ЄС проти Росії.