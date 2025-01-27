Reuters: Єврокомісія хоче продовжити переговори з Україною про постачання газу

Комісія готова долучити до процесу Угорщину і Словаччину.

Європейська комісія продовжить переговори з Україною щодо постачання природного газу до Європи та залучить до цих переговорів Угорщину та Словаччину.

Про це йдеться у заяві дипломата ЄС, з якою ознайомилося видання Reuters у понеділок.

Заява зачитали послам Євросоюзу сьогодні вранці перед зустріччю міністрів закордонних справ, які обговорюватимуть продовження санкцій проти Росії.

Угорщина гальмувала продовження санкцій блоку щодо Росії, для поновлення яких потрібна згода всіх країн-членів. Кінцевий термін – 31 січня.

Минулого тижня прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що санкції завдають шкоди економіці Угорщини, і що постачання газу через Україну слід відновити для енергетичної безпеки блоку.

“Комісія готова продовжити обговорення з Україною постачання до Європи через систему газопроводів в Україні. Комісія готова долучити до процесу Угорщину разом зі Словаччиною”, ‒ йдеться у заяві.

Постачання російського газу через Україну припинилися 1 січня після закінчення терміну транзитного контракту. Словаччина та Угорщина наполягають на тому, щоб ЄС втрутився, щоб відновити поставки через великий трубопровід.