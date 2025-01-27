ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
ЗМІ: Українські військові вперше збили російську ракету системою APKWS
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
ЗМІ: літак авіакомпанії AZAL збили ракетою з ЗРК "Панцир-С1"
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
На війні загинув голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула
ГоловнаСвіт

Reuters: Єврокомісія хоче продовжити переговори з Україною про постачання газу

Комісія готова долучити до процесу Угорщину і Словаччину.

Reuters: Єврокомісія хоче продовжити переговори з Україною про постачання газу
На одному із газосховищ України
Фото: utg.ua

Європейська комісія продовжить переговори з Україною щодо постачання природного газу до Європи та залучить до цих переговорів Угорщину та Словаччину.

Про це йдеться у заяві дипломата ЄС, з якою ознайомилося видання Reuters у понеділок.

Заява зачитали послам Євросоюзу сьогодні вранці перед зустріччю міністрів закордонних справ, які обговорюватимуть продовження санкцій проти Росії.

Угорщина гальмувала продовження санкцій блоку щодо Росії, для поновлення яких потрібна згода всіх країн-членів. Кінцевий термін – 31 січня. 

Support LB.ua

Минулого тижня прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що санкції завдають шкоди економіці Угорщини, і що постачання газу через Україну слід відновити для енергетичної безпеки блоку.

“Комісія готова продовжити обговорення з Україною постачання до Європи через систему газопроводів в Україні. Комісія готова долучити до процесу Угорщину разом зі Словаччиною”, ‒ йдеться у заяві.

Постачання російського газу через Україну припинилися 1 січня після закінчення терміну транзитного контракту. Словаччина та Угорщина наполягають на тому, щоб ЄС втрутився, щоб відновити поставки через великий трубопровід.

  • Раніше Bloomberg написав, що Угорщина готова зняти блокування продовження санкцій Євросоюзу проти Росії. За словами одного з джерел видання, в обмін на відступ Будапешта виконавчий орган ЄС надасть кілька запевнень у заяві щодо енергетичної безпеки блоку. Буде підтверджено зобов’язання допомогти Україні відновити та стабілізувати її інфраструктуру, а також вирішити питання постачання газу та нафти.
  • 1 січня 2025 Україна зупинила транзит російського газу своєю територією у зв'язку з закінченням дії контракту "Нафтогазу" і "Газпрому". 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies