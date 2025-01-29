Росіяни за добу вбили одного жителя Донеччини і поранили чотирьох

Кількість жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

За минулу добу російські окупанти вбили одного жителя Донеччини і поранили чотирьох.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

"Росія вбиває цивільних! За 28 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Покровську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - написав він у фейсбуці.

Філашкін зазначив, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Як повідомлялось, учора росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Покровську. Унаслідок влучання загинула цивільна жінка, яка перебувала на передньому пасажирському сидінні. 60-річний водій та ще одна 52-річна жінка, котра також перебувала в салоні, дістали поранення.

Також російські окупанти обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії. В результаті обстрілу дістали поранень двоє поранених цивільних.