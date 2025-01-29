За добу Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 834 670 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 834670 (+1670) осіб
- танків ‒ 9886 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 20597 (+24)
- артилерійських систем – 22395 (+29)
- РСЗВ – 1264 (+1)
- засоби ППО ‒ 1050 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23456 (+57)
- крилаті ракети ‒ 3054 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35366 (+97)
- спеціальна техніка ‒ 3721 (+3).
Дані уточнюються.