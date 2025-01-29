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За добу Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 834 670 військових.

За добу Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 834 670 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 834670 (+1670) осіб 
  • танків ‒ 9886 (+10) 
  • бойових броньованих машин ‒ 20597 (+24) 
  • артилерійських систем – 22395 (+29)
  • РСЗВ – 1264 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0)
  • літаків – 369 (+0) 
  • гелікоптерів – 331 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23456 (+57) 
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+1) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35366 (+97) 
  • спеціальна техніка ‒ 3721 (+3).

Дані уточнюються. 

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