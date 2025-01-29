Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Як ідеологія DEI підкорила американські університети
Як ідеологія DEI підкорила американські університети
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути із війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути із війська. Ось що відбувається
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)

Спершу було пошкодження біля метро в Дарницькому районі, потім – у Деснянському. 

Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Уламки дрона (ілюстративне фото)
Фото: itc.ua

За ранок 29 січня росіяни двічі атакували Київ. Під час першої атаки уламки ворожого дрона впали неподалік метро в Дарницькому районі. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Потерпілих немає. Пошкоджено прохідну Дарницького депо.

"Уламки БпЛА, що впали в Дарницькому районі, пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо. Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили", – сказав мер. 

Близько 9 години росіяни знову атакували місто. Працювала ППО, є падіння в Деснянському районі, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілась трава та кущі. Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих", – сказав він. 

Станом на 6:13 Повітряні сили попереджали про рух дронів у Дніпропетровській, Полтавській і Чернігівській областях. Деякі з них постійно змінювали рух. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies