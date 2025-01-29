Впродовж доби окупанти завдали 450 ударів по Запорізькій області, одна людина поранена

212 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Впродовж доби окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Одну людину поранено внаслідок ворожого удару по Василівському району, повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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