Впродовж доби окупанти завдали 450 ударів по Запорізькій області, одна людина поранена

Впродовж доби окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Одну людину поранено внаслідок ворожого удару по Василівському району, повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.
Ворог здійснив 16 авіаційних ударів по Малій Токмачці.
216 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
6 обстрілів РСЗВ накрили Камʼянське, Приморське, Новоданилівку.
212 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.