У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
Попри все: українські виставки 2025 року
Попри все: українські виставки 2025 року
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем повідомили про БпЛА дальньої дії, що може нести 250-кілограмову авіабомбу

Безпілотник здатен долати до 2000 км.

Сили безпілотних систем повідомили про БпЛА дальньої дії, що може нести 250-кілограмову авіабомбу
БпЛА
Фото: Facebook/Командування Сил безпілотних систем ЗС України

Сили безпілотних систем підтвердили використання БпЛА дальньої дії, який здатний нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення.

За інформацією командування, це «унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою».

Support LB.ua

«Російська пропаганда постійно заявляє про «збиття» подібних бортів, але вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше. Оператори 14 окремий полк БпАК СБС понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде», - запевнили військові.

Сили безпілотних систем також зауважили, що більшість їхніх операцій не підлягають публічному висвітленню, але «наносять критичні удари по стратегічних об’єктах військової інфраструктури ворога».

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies