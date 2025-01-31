Сили безпілотних систем повідомили про БпЛА дальньої дії, що може нести 250-кілограмову авіабомбу

Сили безпілотних систем підтвердили використання БпЛА дальньої дії, який здатний нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення.

За інформацією командування, це «унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою».

«Російська пропаганда постійно заявляє про «збиття» подібних бортів, але вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше. Оператори 14 окремий полк БпАК СБС понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде», - запевнили військові.

Сили безпілотних систем також зауважили, що більшість їхніх операцій не підлягають публічному висвітленню, але «наносять критичні удари по стратегічних об’єктах військової інфраструктури ворога».