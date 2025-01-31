Нідерланди допоможуть підготувати українських техніків для обслуговування F-16

Міноборони Нідерландів бере участь у підготовці 26 українських техніків для обслуговування винищувачів F-16.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

“Ці техніки несуть відповідальність за винищувач до вильоту та після повернення на базу. Навчання проходить на авіабазі і триває до кінця квітня”, - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що Нідерланди виступили з ініціативою сприяти навчанню наземного персоналу F-16, але Міністерство оборони не бере участі в самому навчанні.