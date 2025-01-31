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Нідерланди допоможуть підготувати українських техніків для обслуговування F-16

Навчання триватиме до кінця квітня. 

Нідерланди допоможуть підготувати українських техніків для обслуговування F-16
Винищувач F-16
Фото: EPA/UPG

Міноборони Нідерландів бере участь у підготовці 26 українських техніків для обслуговування винищувачів F-16.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

“Ці техніки несуть відповідальність за винищувач до вильоту та після повернення на базу. Навчання проходить на авіабазі і триває до кінця квітня”, - йдеться у повідомленні. 

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У міністерстві наголосили, що Нідерланди виступили з ініціативою сприяти навчанню наземного персоналу F-16, але Міністерство оборони не бере участі в самому навчанні.

  • 200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великобританії перед навчанням на літаках-винищувачах F-16.
  • Нідерланди передали Румунії всі літаки F-16 для підготовки пілотів. Загалом Нідерланди відправили до європейського навчального центру F-16 у Румунії 18 літаків.
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