Нідерланди допоможуть підготувати українських техніків для обслуговування F-16

Міноборони Нідерландів бере участь у підготовці 26 українських техніків для обслуговування винищувачів F-16.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.
“Ці техніки несуть відповідальність за винищувач до вильоту та після повернення на базу. Навчання проходить на авіабазі і триває до кінця квітня”, - йдеться у повідомленні.
У міністерстві наголосили, що Нідерланди виступили з ініціативою сприяти навчанню наземного персоналу F-16, але Міністерство оборони не бере участі в самому навчанні.
- 200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великобританії перед навчанням на літаках-винищувачах F-16.
- Нідерланди передали Румунії всі літаки F-16 для підготовки пілотів. Загалом Нідерланди відправили до європейського навчального центру F-16 у Румунії 18 літаків.