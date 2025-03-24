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У Одесі жінка, прикриваючись прогулянками із 6-річним сином, шукала цілі для ударів РФ

Зокрема за вказівкою ворога вона мала скорегувати повітряну атаку по місцях базування морської піхоти ЗСУ.

У Одесі жінка, прикриваючись прогулянками із 6-річним сином, шукала цілі для ударів РФ
Затримана російська агентка
Фото: Офіс генпрокурора

У Одесі затримали жінку, яка "здала" ворогу щонайменше 10 об'єктів та готувала координати для нових ракетно-дронових ударів РФ по місту, а щоб уникнути правосуддя планувала втечу до Росії. Агентка шукала цілі для атак під час прогулянок із дитиною.

Про це повідомили пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора

Зокрема за вказівкою ворога фігурантка мала скоригувати повітряну атаку по місцях базування морської піхоти ЗСУ.Також окупанти сподівалися отримати координати тимчасового перебування українських прикордонників та поліцейських, які виконують завдання на південному фронті.

Корегуванням займалася 39-річна місцева безробітна, яка чекала на окупацію Одеси. Про це вона писала у коментарях під прокремлівськими публікаціями у телеграм-каналах. Там вона потрапила у поле зору фсб і після дистанційного вербування приступила до збирання геолокацій Сил оборони.

Для конспірації розвідвилазок агентка виходила нібито на прогулянку зі своїм 6-річним сином і в цей час фотографувала будівлі потенційних цілей та позначала їхні координати на гугл-картах. Загалом у такий спосіб жінка встигла передати дані про щонайменше 10 об’єктів.

Після прогулянок з дитиною жінка узагальнювала агентурний звіт і готувалася до його передачі своєму російському куратору.

Переписка зрадниці із ворогом
Фото: СБУ
Переписка зрадниці із ворогом

Після виконання ворожих завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці "евакуацію" до РФ через треті країни з подальшим працевлаштуванням на території країни-агресора.

Військова контррозвідка СБУ зірвала плани агентки та її російських кураторів. Фігурантку викрили на початковому етапі її розвідактивності, задокументували і затримали у власній оселі.

Під час обшуку у неї вилучено телефон і планшет з анонімними чатами у месенджері, який використовувала для контактів з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Нещодавно СБУ затримала ворожого агента, який шукав для росіян "шпарини" у протиповітряній обороні Одеси.
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