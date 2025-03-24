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У Харкові затримали безробітного, який корегував атаки РФ та готував вибухівку для терактів

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Харкові затримали безробітного, який корегував атаки РФ та готував вибухівку для терактів
Затриманий агент у Харкові
Фото: СБУ

У Харкові затримали ворожого агента – безробітного чоловіка, який готував вибухівку для вчинення терактів та коригував ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Агентом виявися 24-річний харків’янин, який потрапив у поле зору фсб на телеграм-каналах, де публікував прокремлівські коментарі. Після вербування він отримував від окупантів геолокації ворожих тайників зі складовими до СВП, доукомплектовував їх телефонами та вибуховими речовинами та закладав у нові схованки.

Крім того, агент розвідував адреси розташування оборонних підприємств, зокрема компаній з виробництва та ремонту бойових дронів.

Щоб здобути інформацію, зрадник розпитував своїх знайомих під час побутових розмов, а потім проводив дорозвідку поблизу "потрібного" об’єкта.

Відповідні координати ворог планував використовувати для підготовки нової серії повітряних ударів по Харкову.Правоохоронці затримали чоловіка, коли він діставав зі схованки тротил, щоб потім "доробити" саморобний вибуховий пристрій. Під час обшуку за місцем його мешкання виявлено та вилучено телефон з доказами протиправної діяльності, зокрема листування з російським куратором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Раніше харків'янина, який передавав дані про місця дислокацій Сил оборони, засудили до 5 років ув'язнення.
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