Четверо людей поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області. Ворог атакував інфраструктуру і оселі

Четверо людей дістали поранення унаслідок російських ударів по Херсону і області. Росія била по критичній і соціальній інфраструктурі і оселях.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Інгулець, Берислав, Новоолександрівка, Урожайне, Раківка, Новорайськ, Шляхове, Новоберислав, Надеждівка, Дудчани, Бургунка, Дніпровське, Зміївка, Костирка, Львове, Миколаївка, Наддніпрянське, Новотягинка, Ольгівка, Осокорівка, Розлив, Тягинка та Херсон. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 25 приватних будинків. Також окупанти понівечили газову трубу, гараж та приватні автомобілі", – сказав він.